У "беглянки" MARUV в Украине осталась квартира с нюансом: что это за нестандартная "однушка"

После начала полномасштабной войны певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) убежала из Украины и решила цинично замалчивать геноцид родного народа, но от недвижимости на Родине до сих пор не избавилась. На имя певицы зарегистрирована однокомнатная квартира в жилом комплексе "Смарагдовий" в Соломенском районе Киева.

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Однако недвижимость артистки является несколько нестандартной. В среднем площадь однокомнатных квартир в Украине варьируется от 30 до 45 квадратных метров, тогда как размер собственности MARUV в столице составляет 66,7 кв. м. Соответствующую информацию OBOZ.UA узнал из данных реестра прав на недвижимое имущество.

Стоимость недвижимости в жилых комплексах этого района Киева является средней для столицы. За один квадратный метр квартиры с ремонтом придется заплатить около двух тысяч долларов (примерно 89 780 грн).

Помимо нестандартного размера, у "однушки" MARUV есть и другой нюанс. Артистка-"беглянка" оформила займ, сумма которого, согласно данным реестра, составляет более 5,8 миллиона гривен, что почти равно стоимости квартиры. Она должна была вернуть деньги до 2025 года. Сделка была заключена в 2022-ом, а вот когда недвижимость была оформлена на имя певицы, неизвестно.

Напомним, что до начала большой войны MARUV строила карьеру в Украине, более того, именно в Киеве родила первенца. Летом 2022 года певицу заметили в инвалидной коляске посреди коридора одной из частных клиник столицы. Однако долго в родной стране артистка оставаться не пожелала, поэтому вместе с семьей переехала за границу.

После эмиграции MARUV избегает каких-либо высказываний на тему войны в публичном пространстве, что, по данным блогера Богдана Беспалова, является частью некой стратегии. Инсайдер, близкий к певице, рассказал интернет-деятелю: "Рожали именно в Киеве, чтобы в случае победы Украины сказать, что они не предатели, и молчали, потому что заботились о безопасности ребенка. Если поймут, что с Украиной не получится, то им лучше вернуться в Москву и начать всё сначала".

В 2023 году в сети появилась информация о том, что MARUV якобы готовится вернуться на российскую сцену. На это указывало то, что певица выпустила трек в рамках своего сайт-проекта "Шлакоблочина" и продвигала его на платформах в РФ. Позже стало известно, что она развлекала россиян в одном из клубов Дубая. Иронично, что после этого MARUV выпустила песню на украинском языке, но авторитет в глазах граждан Украины так и не повысила.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что у предательницы Елки обнаружилась недвижимость в Украине. Речь идет о земельном участке в Закарпатской области, право собственности на который остается в силе спустя более четырех лет после вторжения РФ.

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