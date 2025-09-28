"Ты целуешь меня, а я плачу". Реклама в песне Кристины Соловий стала мемом: певица подколола саму себя, а к шутке присоединилась "Укрпочта"
Украинская певица Кристина Соловий после длительной творческой паузы громко вернулась к музыке с новой песней "Галиция". Трек о любви и ностальгии внезапно стал звездой мемов, ведь его ключевой неожиданностью стала рекламная интеграция соков торговой марки "Галиция".
В финальных титрах клипа исполнительница также поблагодарила "вкусы соков "Галиция", а в тексте песни прозвучали слова, которые быстро превратились в мем: "Ти цілуєш мене, а я плачу. Ти сказав, мої сльози на смак, ніби ягідний сік "Галіція". Именно эта строка мгновенно разлетелась по соцсетям, породив десятки шуток и пародий.
Как соцсети сделали из песни мем
Одним из первых метко пошутил пользователь "Х" Саша Кульчицкий, предложив "новые варианты интеграций". Его стихотворные строки с упоминаниями соков "Садочок", томатного нектара "Сандора", пива "Оболонь Оксамитовое" или "Корифей Нефильтрованное" стали вирусными.
"Ти цілуєш мене, а я плачу,
Бо ти не помив судочок.
Ти сказав, мої сльози на смак,
Як яблучний сік "Садочок".
"Ти цілуєш мене, а я плачу,
І у мене летять помідори.
Це тому, що моя інтеграція схожа
На томатний нектар "Сандора".
"Ти цілуєш мене, а я плачу,
Я сльозами до краю вмита,
Ти сказав, мої сльози на смак,
Як "Оболонь Оксамитове".
"Ти цілуєш мене, а я плачу,
Я не знаю, хто я і де я.
Ти сказав, мої сльози на смак,
Ніби "Живчик" з ехінацеєю".
"Ти цілуєш мене, а я плачу.
Між нами стіни муровані.
Ти сказав, мої сльози на смак,
Як "Корифей Нефільтроване".
Украинцы быстро подхватили идею и начали создавать собственные версии строк. Некоторые шутки касались повседневных проблем – от забытых пин-кодов до газовой службы, другие – политической и военной реальности.
"Ти цілуєш мене, а я плачу.
Ось такий ти мій кавалер.
На центральному пляжі Мукачева
Розкладається мертвий бобер".
"Ти цілуєш мене, а я плачу.
Не зайшла ця реклама усім.
Ти сказав мої сльози на смак,
Як одеський портвейн "Сім сім сім".
"Ти цілуєш мене, а я плачу.
Ми з тобою, як пара лелек.
Ти сказав, мої сльози такі на смак,
Ніби "Хортиця" й вафлі "Артек".
А вот сообщество Сергея Стерненко отреагировало своей ироничной строфой:
"Ти цілуєш мене, а я плачу,
Бо не їде до нас з США ленд-ліз.
Ти сказав, мої сльози такі на смак,
Як відсутність донату на "Русоріз"..."
Еще один пользователь пошутил о проблеме с водоснабжением в оккупированном Донецке:
"Ти цілуєш мене, а я плачу.
Із очей ллється просто вода.
У Донецьку нема такій вдачі –
Не тече там вода нікуда".
К флешмобу присоединились бренды
Волна мемов вышла за пределы обычных пользователей. К флешмобу присоединились известные компании: "Укрпочта" и "Киевстар". Почта опубликовала свой вариант строки о доставке в коробке Новой почты, а мобильный оператор вспомнил о забытом пин-коде от SIM-карты.
Укрпочта: "Ти цілуєш мене, а я плачу.
І від розпачу лізу на хвою.
Ти сказав, мої сльози на смак,
як доставка в коробці "Нової".
Киевстар: "Ти цілуєш мене, а я плачу.
І від розпачу лізу на хвою.
Ти сказав, мої сльози на смак,
Як забутий пін-код від SIM-карточки".
Реакция Кристины Соловий
Сама Кристина Соловий отреагировала с юмором и еще больше подлила масла в огонь. Она сравнила свою строчку с известной цитатой Ланы Дель Рей: "В Америке говорят: My pussy tastes like Pepsi Cola. В Украине мы говорим: "Мои слезы на вкус, как березовый сок "Галиция".
По словам певицы, новая песня стала своеобразным экспериментом и предвестницей будущего альбома. "Галиция" – это история о влюбленности, бабье лето и ностальгию по 90-м, когда формировалась современная украинская поп-музыка.
В клипе Соловий использовала множество отсылок к знаковым артистам того времени. Она призналась, что особенно вдохновляется Ириной Билык, музыка которой повлияла на ее становление. В видео, как отмечает исполнительница, можно узнать элементы из культовых клипов Билык, а также аллюзии на "Мертвого петуха" и Вику Врадий.
Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Соловий вернулась к поклонникам в кардинально новом амплуа. Как объяснила исполнительница, она в течение длительного времени не организовывала музыкальных шоу из-за усталости.
