'Ты целуешь меня, а я плачу'. Реклама в песне Кристины Соловий стала мемом: певица подколола саму себя, а к шутке присоединилась 'Укрпочта'

Украинская певица Кристина Соловий после длительной творческой паузы громко вернулась к музыке с новой песней "Галиция". Трек о любви и ностальгии внезапно стал звездой мемов, ведь его ключевой неожиданностью стала рекламная интеграция соков торговой марки "Галиция".

В финальных титрах клипа исполнительница также поблагодарила "вкусы соков "Галиция", а в тексте песни прозвучали слова, которые быстро превратились в мем: "Ти цілуєш мене, а я плачу. Ти сказав, мої сльози на смак, ніби ягідний сік "Галіція". Именно эта строка мгновенно разлетелась по соцсетям, породив десятки шуток и пародий.

Как соцсети сделали из песни мем

Одним из первых метко пошутил пользователь "Х" Саша Кульчицкий, предложив "новые варианты интеграций". Его стихотворные строки с упоминаниями соков "Садочок", томатного нектара "Сандора", пива "Оболонь Оксамитовое" или "Корифей Нефильтрованное" стали вирусными.

"Ти цілуєш мене, а я плачу,

Бо ти не помив судочок.

Ти сказав, мої сльози на смак,

Як яблучний сік "Садочок".

"Ти цілуєш мене, а я плачу,

І у мене летять помідори.

Це тому, що моя інтеграція схожа

На томатний нектар "Сандора".

"Ти цілуєш мене, а я плачу,

Я сльозами до краю вмита,

Ти сказав, мої сльози на смак,

Як "Оболонь Оксамитове".

"Ти цілуєш мене, а я плачу,

Я не знаю, хто я і де я.

Ти сказав, мої сльози на смак,

Ніби "Живчик" з ехінацеєю".

"Ти цілуєш мене, а я плачу.

Між нами стіни муровані.

Ти сказав, мої сльози на смак,

Як "Корифей Нефільтроване".

Украинцы быстро подхватили идею и начали создавать собственные версии строк. Некоторые шутки касались повседневных проблем – от забытых пин-кодов до газовой службы, другие – политической и военной реальности.

"Ти цілуєш мене, а я плачу.

Ось такий ти мій кавалер.

На центральному пляжі Мукачева

Розкладається мертвий бобер".

"Ти цілуєш мене, а я плачу.

Не зайшла ця реклама усім.

Ти сказав мої сльози на смак,

Як одеський портвейн "Сім сім сім".

"Ти цілуєш мене, а я плачу.

Ми з тобою, як пара лелек.

Ти сказав, мої сльози такі на смак,

Ніби "Хортиця" й вафлі "Артек".

А вот сообщество Сергея Стерненко отреагировало своей ироничной строфой:

"Ти цілуєш мене, а я плачу,

Бо не їде до нас з США ленд-ліз.

Ти сказав, мої сльози такі на смак,

Як відсутність донату на "Русоріз"..."

Еще один пользователь пошутил о проблеме с водоснабжением в оккупированном Донецке:

"Ти цілуєш мене, а я плачу.

Із очей ллється просто вода.

У Донецьку нема такій вдачі –

Не тече там вода нікуда".

К флешмобу присоединились бренды

Волна мемов вышла за пределы обычных пользователей. К флешмобу присоединились известные компании: "Укрпочта" и "Киевстар". Почта опубликовала свой вариант строки о доставке в коробке Новой почты, а мобильный оператор вспомнил о забытом пин-коде от SIM-карты.

Укрпочта: "Ти цілуєш мене, а я плачу.

І від розпачу лізу на хвою.

Ти сказав, мої сльози на смак,

як доставка в коробці "Нової".

Киевстар: "Ти цілуєш мене, а я плачу.

І від розпачу лізу на хвою.

Ти сказав, мої сльози на смак,

Як забутий пін-код від SIM-карточки".

Реакция Кристины Соловий

Сама Кристина Соловий отреагировала с юмором и еще больше подлила масла в огонь. Она сравнила свою строчку с известной цитатой Ланы Дель Рей: "В Америке говорят: My pussy tastes like Pepsi Cola. В Украине мы говорим: "Мои слезы на вкус, как березовый сок "Галиция".

По словам певицы, новая песня стала своеобразным экспериментом и предвестницей будущего альбома. "Галиция" – это история о влюбленности, бабье лето и ностальгию по 90-м, когда формировалась современная украинская поп-музыка.

В клипе Соловий использовала множество отсылок к знаковым артистам того времени. Она призналась, что особенно вдохновляется Ириной Билык, музыка которой повлияла на ее становление. В видео, как отмечает исполнительница, можно узнать элементы из культовых клипов Билык, а также аллюзии на "Мертвого петуха" и Вику Врадий.

