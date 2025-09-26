'Меня это достало'. Кристина Соловий, которая год не давала концерты, кардинально изменила стиль и объяснила, почему брала паузу

Украинская певица Кристина Соловий год назад решила поставить свою концертную деятельность на паузу, однако теперь вернулась к поклонникам в кардинально новом амплуа. Как пояснила исполнительница, она в течение длительного времени не организовывала музыкальных шоу из-за усталости.

Видео дня

Об этом артистка рассказала в подкасте "Звучить". Она отметила, что за время отсутствия на сцене не боялась, что аудитория может ее забыть.

В ноябре 2014 года Кристина Соловий сообщила, что ее выступление в Киеве 4 декабря станет последним перед паузой. Тогда она не стала вдаваться в подробности, почему приняла такое решение, лишь призвала фанатов не расстраиваться, а хейтеров слишком сильно не радоваться. Теперь же знаменитость раскрыла, что побудило ее сделать перерыв.

"Я очень выгорела. Началась война, я собрала себя в кучу и отъездила три или четыре благотворительных тура, кроме этого у меня были концерты и релизы. Я ездила к военным, было по 4-5 выступлений в день в разных локациях. Энергетически я отдала все, я была пуста. Мне нужна была пауза. Я понимала для кого все отдаю и не жалею ни в коем случае", – поделилась артистка.

Кристина Соловий отметила: с самого начала своей карьеры ни разу не делала подобного перерыва, поэтому решила, что вполне этого заслуживает. Кроме того, определенную роль в принятии такого решения отыграли и медийные скандалы с участием исполнительницы.

"Меня это достало откровенно. Я не считаю, что я настолько поп-певица, чтобы этим пользоваться (громкими конфликтами. – Ред.). Лучшим решением было взять эту паузу и вернуться с красивым релизом", – высказалась певица.

Изменение имиджа Кристины Соловий

В течение длительного времени артистка выходила на сцену в довольно изысканных и женственных образах. Она предпочитала элегантные платья нежных оттенков, а также нередко использовала цветы в качестве декораций на своих выступлениях.

Однако после паузы в концертной деятельности Кристина Соловий кардинально сменила стиль. Исполнительница пришла на интервью в темной мини-юбке в клетку, которую сочетала с черным топом и кожаной курткой. Она собрала свои волосы с помощью крабика и сделала трендовую челку.

Вероятно, такое обновление имиджа исполнительницы связано с работой над ее будущим музыкальным альбомом в духе 90-х. Кристина Соловий анонсировала, что туда войдут совместные композиции с иконами того времени, как вот Ириной Билык и группой "Мертвий Півень".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Анджелины Джоли, которая отреклась от фамилии отца, кардинально сменила имидж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!