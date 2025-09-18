Трамп трижды нарушил королевский протокол в первый день визита в Лондон: что возмутило британцев

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию начался с ряда моментов, которые вызвали настоящий шквал критики в британских медиа и соцсетях. В первый же день пребывания в Виндзорском замке политик успел трижды нарушить королевский протокол – от физических прикосновений к монарху до неудачных комментариев о внешности принцессы Уэльской.

Аналитики еще накануне предупреждали, что для королевской семьи этот трехдневный визит станет "испытанием на выносливость". И уже первые часы пребывания Трампа в Великобритании подтвердили эти прогнозы. OBOZ.UA собрал эти моменты неудач президента США.

Первое нарушение – похлопывание по спине короля

Во время торжественной церемонии в саду Виндзорского замка Трамп дважды похлопал Чарльза III по спине. Этот жест сразу же попал в прямые эфиры американских телеканалов и мгновенно распространился в британских соцсетях.

Согласно традиционному этикету, любой физический контакт с монархом, кроме рукопожатия, строго запрещен. В Британии принято ограничиваться легким поклоном или кивком. Поэтому поведение президента США восприняли как проявление фамильярности и неуважения.

Второе нарушение – шаг впереди монарха

Еще один момент, который вызвал волну возмущения, произошел во время прохода мимо королевских гвардейцев. Вместо того, чтобы идти рядом или чуть позади короля, Трамп вышел вперед и начал общаться с охранником.

"О Боже... Он идет перед королем, будто Чарльза даже не существует и не имеет значения!" – подписала видео репортер Нариндер Каур. В британской традиции считается серьезным нарушением демонстрировать превосходство над главой государства, особенно на его собственной территории.

Третье нарушение – неуместные комментарии о Кейт Миддлтон

Не менее скандально прозвучали и слова Трампа в адрес принцессы Уэльской. Сначала во время официального знакомства он пожал ей руку и сказал: "Вы прекрасны. Такая прекрасная". А позже, уже на государственном банкете, повторил подобный комплимент, подчеркнув, что Кэтрин выглядит "сияющей, здоровой и красивой".

Историки королевского протокола объясняют: формально такие замечания не являются прямым нарушением, однако их считают проявлением дурного тона и недипломатичности. Члены монаршей семьи привыкли получать комплименты от публики, но не в столь формальном контексте и не от иностранных лидеров во время государственного визита.

