Трамп на похоронах Чарли Кирка озвучил его последнюю волю и пообещал ее выполнить: о чем блогер просил президента

Президент США Дональд Трамп выступил на поминальной службе по консервативному блогеру Чарли Кирку и пообещал реализовать его последнюю просьбу – спасти Чикаго от преступности. В Глендейле (штат Аризона) 21 сентября на стадионе State Farm по нему состоялась публичная поминальная служба.

31-летнего блогера и политического активиста смертельно ранили 10 сентября во время дебатов в Университете долины Юта. Дональд Трамп в своей речи коснулся, вероятно, последних слов Кирка, обращенных к нему лично.

"Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго", – цитировал Трамп просьбу Кирка, уроженца чикагского пригорода Арлингтон-Гайтс. Президент пообещал, что федеральные власти применят все меры для снижения преступности, включая привлечение Национальной гвардии.

"Мы это сделаем, мы спасем Чикаго от ужасной преступности. Я очень горжусь Вашингтоном, округ Колумбия, и теперь мы отправляемся в Мемфис, и мы быстро все там наладим. А потом мы отправимся в другие города, но мы поедем в Чикаго, и мы будем помнить о Чарли, когда поедем в Чикаго, и мы все там наладим", – заявил Трамп.

Трамп назвал Кирка "гигантом своего поколения" и подчеркнул, что его влияние на консервативную молодежь было чрезвычайно значительным. Кирк был основателем и CEO организации Turning Point USA, автором нескольких политических книг и ведущим собственного подкаста.

Как проходили похороны

Церемония прощания состоялась на стадионе State Farm в Глендейле в условиях усиленного контроля безопасности. На похороны прибыли Дональд Трамп и почти все представители его администрации.

Панихида началась с исполнения христианского гимна Amazing Grace на волынке. Первым выступил пастор покойного Роб Маккой. На сцене также побывали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и заместитель начальника аппарата Стивен Миллер.

Среди гостей в ложе, защищенной пуленепробиваемым стеклом, были Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. Места для зрителей занимали представители ФБР, генеральный прокурор США, министр здравоохранения и социальных служб и другие официальные лица. Вдова Кирка, Эрика, выступила с речью, призвав прощать виновника смерти мужа и подчеркнув его политические устремления.

На сцене звучали христианские песни, партийные лозунги, а также демонстрировали видеовоспоминания из жизни и публичных выступлений Чарли Кирка. Дональд Трамп завершил церемонию речью, пообещав выполнить последнюю волю Кирка по спасению Чикаго.

Эрика Кирк вспомнила, что из-за многочисленных угроз Чарли советовали надевать бронежилет или выступать за пуленепробиваемым стеклом, но он отказался. По ее словам, мужчина "умер счастливым" и был "спасен Иисусом".

О Чарли Кирке

Кирк был активным голосом консервативной молодежи, критически относился к либеральным идеям и выступал против финансовой помощи Украине, распространяя пророссийские нарративы. Его убили во время пресс-конференции выстрелом в шею. Медики не смогли спасти его жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал, что в убийстве Чарли Кирка подозревают 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Его "сдал" родной отец. Фигуранта задержали 11 сентября. Робинсона доставили в тюрьму в Спениш-Форке в его родном штате, примерно в 19 км к югу от университета, где произошла стрельба.

