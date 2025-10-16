Том Круз разошелся с младшей на 26 лет возлюбленной перед началом совместных съемок: инсайдер назвал причину

Голливудский актер Том Круз завершил роман с коллегой Аной де Армас после менее чем девяти месяцев отношений. 63-летняя звезда боевиков "Миссия невыполнима" и 37-летняя кубино-испанская актриса решили разойтись накануне совместных съемок, придя к выводу, что им лучше остаться друзьями.

Видео дня

Как сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к паре, между Крузом и де Армас сохранились теплые отношения, несмотря на разрыв.

"Том и Ана прекрасно провели время вместе, но их время как пары прошло. Они останутся хорошими друзьями, однако больше не встречаются. Они поняли, что не пройдут такую дистанцию и им лучше быть друзьями", – цитирует инсайдера издание.

Еще недавно актеры готовились к совместной работе над фильмом "Deeper" режиссера Дуга Лимана, где должны были сыграть главные роли. Впрочем, съемки приостановлены. Источники добавляют, что, несмотря на расставание, они планируют продолжить сотрудничество в профессиональной плоскости.

Напомним, впервые слухи о романе Круза и де Армас появились в феврале 2025 года, когда их заметили вместе на улицах Лондона. Позже актеров неоднократно видели вместе на мероприятиях: они появились на вечеринке по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма, отдыхали на яхте в Испании и вместе посетили концерт группы Oasis на лондонском стадионе "Уэмбли".

Их роман приобрел публичность в июле, когда папарацци зафиксировали пару во время прогулки в Вермонте, США. Тогда актеры не скрывали чувств – держались за руки и выглядели счастливыми. В апреле Круз даже летал с любимой в Мадрид на своем частном самолете, а на ее день рождения они вместе отправились в Лондон на вертолете.

Для Тома Круза этот роман стал первым серьезным после многих лет одиночества. Ранее актер был женат на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс, с которой воспитывает дочь Сури.

Ана де Армас, в свою очередь, известна рядом громких романов – с Беном Аффлеком, бизнесменом Полом Букадакисом и актером Марком Клотетом.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Маркус, которого называли "секс-символом" ВСУ, сыграл свадьбу после трех лет брака и засветил жену на редком фото. Возлюбленную он тщательно скрывает от публики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!