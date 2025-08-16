Том Круз отказался от приглашения на престижную премию, которую ему хотел вручить Дональд Трамп: в чем причина

Президент США Дональд Трамп объявил список лауреатов премии Кеннеди-центра, которую в этом году будет вручать лично звездам, которые внесли значительный вклад в развитие американской культуры. Среди этих знаменитостей оказался и актер Том Круз, однако он отказался от такой чести и сообщил, что не может принять приглашение на торжественный гала-концерт, который состоится 7 декабря в Вашингтоне.

Свое решение знаменитость объяснил сложностями с расписанием. Об этом сообщили на сайте издания The Washington Post, ссылаясь на слова нескольких нынешних и бывших работников центра Кеннеди.

Весной этого года на мировые экраны вышла лента "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом в главной роли, а сейчас актер работает еще над несколькими новыми проектами, что может помешать его появлению на торжественном мероприятии. Также ходят слухи, что звезда мог отказаться от премии Кеннеди-центра в пользу другой важной награды – "Оскара".

Стоит отметить, что Том Круз ни разу публично не комментировал политику Дональда Трампа. В частности, во время недавней пресс-конференции, посвященной ленте "Миссия невозможна: Финальная расплата", актер отказался говорить о позиции президента США о введении 100% пошлины на все иностранные ленты.

"Мы бы лучше ответили на вопрос о нашем фильме. Спасибо", – ответил звезда журналистам.

Во время прошлого президентского срока Дональд Трамп не участвовал в награждении премии Кеннеди-центра, однако на этот раз кардинально изменил свою позицию. Политик заявил, что был "активно вовлечен" в процесс отбора лауреатов.

"Я отказал многим. Они были слишком бодрыми. Посмотрите на премию "Оскар", сейчас она имеет плохие рейтинги. Все, что они делают, это говорят о том, как сильно ненавидят Трампа, но никому это не нравится", – говорил лидер США.

Лауреатами престижной американской премии стали: актеры Сильвестр Сталлоне и Майкл Кроуфорд, певцы Джордж Стрейт и Глория Гейнор, а также рок-группа KISS.

