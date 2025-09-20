Том Круз хочет заключить брачный контракт с младшей на 26 лет возлюбленной: инсайдер объяснил, для чего это актеру

Люди из близкого окружения 63-летнего голливудского актера Тома Круза сообщили, что он планирует вывести отношения с 37-летней артисткой Аной де Армас на новый уровень и сыграть свадьбу. Однако перед этим важным шагом звезда хочет заключить с любимой "пуленепробиваемый" брачный контракт.

Как рассказал инсайдер изданию RadarOnline, знаменитость уже даже поручил своим юристам составить соответствующий документ. По его словам, Круз убежден, что четко прописанный договор поможет ему избежать ошибок из прошлого.

"Том полностью влюблен в Ану, но он по своей природе очень осторожен. После прошлого опыта он считает, что очень важно все тщательно спланировать. Он хочет контракт, который не оставляет места для сомнений – что-то справедливое, прозрачное и надежное", – отметил информатор.

Другой источник, приближенный к паре, заверил, что желание Тома Круза заключить брачный договор вовсе не указывает на его недоверие к партнерше, а наоборот, демонстрирует серьезность намерений. Контракт должен охватывать все активы актера, состояние которого оценивается в 600 миллионов долларов, и конфиденциальность.

"Ана спокойна и обычно не против, чтобы Том брал на себя инициативу в отношениях. Она понимает, насколько он внимателен к деталям, и это ее не беспокоит. Том настаивает, чтобы она попросила свою юридическую команду пересмотреть соглашение, потому что хочет, чтобы оно было сбалансированным для обеих сторон", – добавил инсайдер.

Почему для актера важно заключить брачный контракт

Как раскрыли инсайдеры, Том Круз очень сложно переживал развод с коллегой по цеху Кэти Холмс. Их семилетний брак завершился в 2012-м на фоне информации, что актриса подготовила "тайный план побега", для которого даже использовала телефон с одноразовой SIM-картой.

"Том был разбит этим разводом. Он не ожидал такого поворота событий и решил, что больше не хочет переживать ничего подобного. Вот почему он так сосредоточен на том, чтобы все урегулировать, прежде чем вступить в новый брак", – рассказал источник.

Что известно о романе Тома Круза с Аной де Армас

Впервые слухи об отношениях актеров появились еще в феврале 2025 года. Знаменитостей заметили в компании друг друга во время ночной прогулки по улицам Лондона. Тогда появилась информация, что Том Круз и Ана де Армас просто ужинали со своими агентами, "обсуждая будущее сотрудничество".

Однако вскоре звезд стали все чаще замечать вместе. Актеры вдвоем покинули празднование 50-го дня рождения Дэвида Бекхэма, а позже отдыхали в Испании. Уже в марте этого года Тома Круза и Ану де Армас увидели на вертодроме, куда они прилетели на одном вертолете.

Подтвердить роман актеры решились в конце июля. Они прогуливались по одной из улиц Вермонта, США, держась за руки.

