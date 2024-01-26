Тина Кароль, Камалия и другие: украинские звезды, которые родились в России, но от нее отреклись

Немногие знают, но знаменитая украинская певица Тина Кароль родилась в пгт Оротукан Магаданской области, а ее коллега Камалия – на Забайкалье. Обе переехали в Украину, когда еще были маленькими девочками, поэтому никогда не ассоциировали себя с Россией. Более того, после 2014 года, а затем после 24 февраля 2022-го они стали примером патриотизма для миллионов украинцев.

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Впрочем, не только Кароль и Камалия родились в РФ, но со временем отреклись от страны-террористки. OBOZ.UA расскажет в материале об этих и других таких украинских звездах.

Тина Король

Итак, как уже отмечалось, Тина, а на тот момент еще Татьяна Либерман, родилась в Магаданской области в РФ в семье инженеров. Впрочем, этнически она полностью украинка – мать и отец артистки из Ивано-Франковска и Черновицкой области соответственно. В России маленькая Татьяна жила до шести лет, после чего вместе с родителями вернулась на малую родину матери. В Ивано-Франковске Либерман ходила как в обычную школу, так и в музыкальную. Продолжила образование в КГВМУ им. Глиера на факультете пения по специальности эстрадного вокала. Также в Киеве заочно окончила факультет менеджмента и логистики Национального авиационного университета.

Всю свою жизнь Кароль работает в Украине, а после 2014 года, в отличие от многих коллег, полностью отказалась от выступлений в РФ. Сейчас певица активно помогает ВСУ, дает благотворительные концерты, выступает на передовой, популяризирует украинский язык через свой музыкальный продукт, а также рассказывает мировой общественности правду о преступлениях российских оккупантов в ее родной стране.

Камалия

Камалия, она же Наталья Захур, она же Наталья Шмаренкова, родилась в 1977 году на Забайкалье, в Читинской области. Отец певицы – военнослужащий, поэтому семья много переезжала. Когда Наталье было три года, она с родителями переехала в Будапешт, где начала заниматься пением и танцами. А уже потом семья перебралась во Львов. В Украине они и остались.

Камалия никогда не вспоминает свое российское прошлое. Впрочем, и вспоминать нечего – вряд ли трехлетний ребенок мог что-то запомнить с того периода. Главное, что артистка всячески поддерживает Украину, регулярно выступает перед защитниками на фронте и дает благотворительные концерты. Кроме того, звезда даже озвучивала намерения пополнить ряды ВСУ. Из-за состояния здоровья она отложила эту идею, однако отмечала, что из-за отца-военного имеет представление об этом деле, так что если понадобится, то возьмет в руки оружие.

Никита Добрынин

Украинский ведущий и блогер родился и до четырех лет жил в пгт Провидения на Чукотке. В конце концов семья вернулась в родные Черновцы, где и вырос Добрынин. В России он все же работал некоторое время – был ведущим одного из сезонов российской версии шоу "Холостяк". Правда, тогда Никита заболел на COVID-19 и прекратил съемки уже после первого выпуска.

Тем не менее, после полномасштабного вторжения шоумен занял вполне сознательную проукраинскую позицию. Отказался от русского языка и даже вступил в ряды терробороны.

Злата Огневич

Инна Бордюг (настоящее имя певицы) родилась в российском Мурманске. Ее отец – военный хирург, а мать работала преподавательницей русского языка. Из-за профессии папы, как и в случае с Камалией, семье приходилось много переезжать, так что маленькая Инна успела пожить в Ленинграде и Минске. Впрочем, уже в пять лет будущая артистка оказалась в Судаке, в Крыму. С тех пор Огневич позиционирует себя исключительно украинкой. Она даже стала заслуженной артисткой АР Крыма, хотя в конце концов пророссийская "власть" аннексированного полуострова лишила ее этого звания.

Важно добавить, что отец певицы после полномасштабного вторжения не раз бывал на фронте как боевой медик. Звезда всегда с гордостью рассказывает о своем герое и его нелегкой работе.

Алексей Суханов

Случай с Алексеем Сухановым, без преувеличений, уникален. Он не просто родился в России – он был гражданином этой страны, жил и работал там до 2012 года, начинал карьеру на областном радио родного города Иваново и телеканалах в Москве. В 2014-м ведущий решает окончательно переехать в Украину. Его семья осталась в стране-агрессорке. После 24 февраля 2022 года Алексей полностью прекратил общаться с родными, ставшими жертвами российской пропаганды. Кстати, именно за несколько дней до полномасштабного вторжения Суханов стал гражданином Украины, получив паспорт.

Сейчас телеведущий говорит исключительно на украинском языке и не понимает сограждан, которые говорят, что им трудно "переключиться". В одном из своих постов в соцсетях Суханов отметил, что "горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из украинских звезд сполна почувствовал, что такое "русский мир". Так, у ведущего Андрея Беднякова в блокадном Мариуполе умерла мама, а школу певицы Светланы Тарабаровой в Херсоне разбомбили. Подробнее – в нашем материале.

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