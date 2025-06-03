'Темная' сторона украинского шоу-бизнеса: Елена Тополя удивила, какие грязные сплетни о ней распускали и как звезды обманывают фанатов

Украинская певица Алена Тополя откровенно призналась, что за время своей творческой карьеры ей неоднократно приходилось сталкиваться с неприятными аспектами отечественного шоу-бизнеса. По словам знаменитости, в определенный период о ней распространяли возмутительные сплетни, поэтому она должна была тратить немало времени, чтобы опровергать их и доносить людям правду.

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В частности, как отметила исполнительница, далеко не все украинские звезды абсолютно искренни со своими фанатами, поэтому время от времени специально создают вокруг себя напряженные ситуации. Об этом артистка рассказала в интервью для "Люкс ФМ".

"Самая неприятная сторона шоу-бизнеса – это то, что иногда приходится работать с неадекватными людьми и разгребать какие-то грязные сплетни. Оправдываться за что-то, что придумано кем-то. Интриги в украинском шоу-бизнесе всегда искусственно созданы", – высказалась певица.

Как отметила Елена Тополя, о ней распускали довольно много слухов, однако несколько из них были наиболее впечатляющими. Когда-то по сети даже бродили предположения, что артистка якобы не является женщиной.

"Самая удивительная сплетня обо мне это то, что я трансвестит и мастер по фехтованию. Это было давно, но надеюсь, развеялось", – поделилась исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алена Тополя публично ответила на критику своей внешности.

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