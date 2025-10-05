Сын 91-летней Софи Лорен сыграл вторую свадьбу и показал фото с церемонии: в кадр попала даже актриса, которая не выходит на публику

Сын легендарной итальянской 91-летней актрисы Софи Лорен – 56-летний дирижер и композитор Карло Понти-младший – официально узаконил свои отношения с 36-летней грузинской фитнес-тренеркой Мариам Шарманашвили. Для пары это уже вторая церемония.

После роскошного венчания в Грузии, они расписались в Женеве, где живет Софи Лорен. На этот раз актриса, которая уже несколько лет не появлялась на публике, сделала исключение и лично приехала поздравить сына и его избранницу.

Как рассказала Мариам в своем Instagram, официальная церемония состоялась 30 сентября в Швейцарии.

Невеста поделилась серией трогательных кадров с регистрации брака: на фото она – в белом платье без бретелек, а Карло – в классическом костюме с галстуком и белой бутоньеркой.

На одной из фотографий также можно увидеть Софи Лорен, которая улыбается рядом с молодоженами – редкий момент, ведь в последнее время актриса избегает камер после проблем со здоровьем.

Первую церемонию бракосочетания пара провела еще в июле – 26 числа, в древнем монастыре Самтавро в грузинском городе Мцхета. Это место считается одной из главных христианских святынь Кавказа и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для частного венчания монастырь даже закрыли для туристов на 40 минут. Именно там Карло Понти-младший, католик по вероисповеданию, принял православие – ради своей возлюбленной.

Во время церемонии в Грузии жених был в национальном грузинском наряде, а Мариам – в традиционном платье с легким фатином. Событие местные медиа уже назвали одним из самых романтичных в году. По словам очевидцев, обстановка была камерной, но полной символизма – без показной роскоши, однако с большой теплотой. Софи Лорен тогда не смогла присутствовать по состоянию здоровья, но, как рассказывали близкие к семье источники, она благословила влюбленных на расстоянии.

Знакомство пары началось с простого комментария в соцсетях. Карло написал Мариам: "Вы прекрасны" – и этот комплимент стал началом отношений. За четыре года любовь окрепла, и накануне 90-летнего юбилея Софи Лорен ее сын сделал любимой предложение. По словам знакомых, именно во время празднования юбилея актрисы в Риме будущая невестка познакомилась со свекровью. Софи тепло приняла Мариам в семью, несмотря на разницу в возрасте между молодоженами.

Интересно, что оба уже имеют детей от предыдущих браков. У Карло двое детей от венгерской скрипачки Андреа Месарош, с которой он развелся после нескольких лет супружеской жизни. У Мариам – сын-школьник. Однако личный опыт не помешал им строить новую семью, в которой царят любовь, поддержка и взаимное уважение.

