Светлана Билоножко раскрыла секрет своего невероятного внешнего вида в 68 лет: рацион питания уменьшила в 5 раз

Народная артистка Украины Светлана Билоножко поделилась личными секретами, которые помогают ей иметь непревзойденный внешний вид в 68 лет. Исполнительница не скрывает, что пользуется услугами косметолога, однако другим, довольно важным фактором сохранения красоты она считает дисциплину.

По словам певицы, она тщательно контролирует свой рацион питания, а также постоянно старается быть в движении. Об этом знаменитость рассказала в интервью на YouTube-канале "Суспільне Культура".

Во время разговора со Светланой Билоножко ведущая поинтересовалась, почему она делает различные косметологические процедуры, а не следует определенному тренду на натуральность, который сейчас поддерживают многие селебрити. Как объяснила исполнительница, она просто хочет хорошо выглядеть, поэтому постоянно работает над собой.

"Тех женщин, которые говорят, что пусть оно как будет, так и будет, я не поддерживаю. Я думаю, что женщина, при желании и возможностях, должна иметь немного лучший вид. Природа это очень хорошо, но со временем, как бы там ни было, мы становимся не такими привлекательными. А хочется сохранить это. Если ты можешь это себе позволить, то пожалуйста, я всегда поддерживаю", – высказалась артистка.

В то же время Светлана Билоножко отметила, что для нее важно сохранять естественную красоту, поэтому она не делает слишком много манипуляций со своей внешностью. Звезда постоянно советуется со своим косметологом и не заигрывается с процедурами.

"Я, например, никогда не ем много. Я становлюсь старше, поэтому свой рацион питания уменьшила в пять раз. Сначала мне было неудобно, а потом я привыкла и все хорошо. И вечером не есть, пить много воды, как советуют. Я увидела, что это работает", – поделилась исполнительница.

Светлана Билоножко заметила, что когда она ужинает в пять часов, и потом ничего не ест, то утром выглядит прекрасно. А вот если к певице приходят гости и устраивают хорошее застолье, где иногда не обходится без бокала шампанского, ситуация кардинально другая.

"Я понимаю, что хорошо выглядеть, это не так косметология, как дисциплина. Это очень важно. Для женщины особенно", – отметила артистка.

