'Супер Топ-модель по-украински' Таня Брык рассказала о своей новой профессии: мне нравятся клещи

Победительница реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински" Татьяна Брык поделилась, что не хочет ограничиваться одной сферой деятельности, поэтому освоила новую профессию. Кроме моделинга, она занимается косметологией.

Татьяна Брык уже даже работает в клинике, однако подчеркнула, что специализируется исключительно на естественных методах коррекции внешности и не делает "инъекций красоты", поскольку не имеет соответствующего образования. Об этом она рассказала в интервью Ксении Щербач.

"Я косметолог. Чтобы стать врачом-косметологом, надо выучиться на дерматовенеролога, а я по образованию только фармацевт. Был в Threads такой скандал, когда взяли фото из клиники, где я работаю, и все докопались, что у меня нет медицинского образования. У меня оно есть, но я не колю ботокс, не делаю губы или инъекции. Я специализируюсь на домашнем уходе, пилингах или разборе косметики", – отметила звезда шоу "Супер Топ-модель по-украински".

Как поделилась Татьяна Брык, решение реализоваться в сфере красоты не было случайностью. В подростковом возрасте косметолог помог модели избавиться от акне, и тогда она осознала, что в будущем также хочет помогать девушкам становиться еще красивее.

"Честно, когда закончится этап моделинга, я очень хочу пойти учиться на врача, а именно дерматовенеролога. Мне нравится все о коже. Я с детства в этом, потому что моя мама работала в кожвендиспансере. У меня в детстве был детсад и лаборатория маминой больницы. Я туда приходила, смотрела на клещей и мне так это нравилось. Они так двигаются прикольно", – высказалась Брик.

Напомним, что Татьяна Брык одержала победу в проекте "Супер Топ-модель по-украински" в 2020 году. В финале реалити она прекрасно справилась с непростыми заданиями: продефилировала в стиле шоу Victoria's Ѕесгест под музыкальное сопровождение Макса Барских, приняла участие в фотосессии на "летающей" люстре и чтении социальных манифестов, благодаря чему и покорила сердца профессиональных судей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Alyona Alyona заявила, что хочет бросить рэп ради новой мечты. Артистка задумывается над тем, чтобы начать собственный подкаст или даже попробовать себя в роли ведущей на телевидении.

