Пока российская пропаганда ежедневно рассказывает, как "РФ борется с НАТО", одна из приближенных к кремлевскому кругу светских персон решила, что враги – это для телевизора, а модные показы – для жизни. Ксения Собчак, известная телеведущая и крестница диктатора Владимира Путина, появилась на Неделе моды в Париже, вызвав настоящий шквал критики в российских соцсетях.

В последнее время она больше времени проводит в Париже, снимая там интервью, тусуясь на светских мероприятиях, чем в Москве или родном Петербурге. Собчак в своих соцсетях похвасталась, что на Неделю моды ее лично пригласил бренд Dior, прислав в подарок фирменную тарелку с орешками.

Там пропагандистка успела встретить Джонни Деппа (или похожего на него человека), увидеть Анну Винтур и пообщаться с дизайнером JW Anderson Джонатаном Андерсоном, который создал странную сумку-канарку и продает за 600 долларов. Далее россиянка без всяких угрызений совести оказалась на показах Mugler и Prada.

В Instagram она даже продемонстрировала, как дефилирует по улице, словно сама звезда подиума, пока ее снимали папарацци – в основном россияне.

Пока Собчак в Париже до сих пор ловит кайф от развитого сообщества, россияне на родине поливают грязью в сети. В Telegram-каналах комментарии пестрят резкой критикой:

"Какое же она все-таки уродство. Вроде бы родители довольно симпатичные внешне".

"И вот что интересно. Страна же с НАТО воюет, а она там слоняется!"

"А что она там забыла?"

"Он (Джонни Депп. – Ред.) понятия не имеет, кто рядом с ним".

"Пусть на фронт к ребятам съездит... Кому война, кому Неделя моды".

"Что она вообще там делает?"

Ранее OBOZ.UA писал, что на прошлой неделе Собчак устроила "шабаш упырей" во время атаки на Москву и поплатилась за это. Пока российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны над столицей, а пассажиры самолетов кружили над соседними городами, не имея возможности приземлиться, в центре города происходило совсем другое шоу – "элита" танцевала под хиты 00-х и ела черную икру ложками.

