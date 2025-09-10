Не из-за войны в Украине: Пугачева впервые назвала причину выезда из России и четко заявила о своей политической позиции

Российская певица Алла Пугачева впервые после выезда из России в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года раскрыла истинную причину своего решения вместе с детьми покинуть страну. И она впервые не намеком, а открыто заявила, что против войны в Украине.

По словам Пугачевой, изначально она не собиралась выезжать из России, но ее фактически "выдворили" после того, как Максим Галкин публично выступил против войны. Об этом певица рассказала в интервью для программы "Скажи Гордеевой".

"Оказывается, нельзя ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь снова при сталинизме", – объяснила Пугачева.

Когда Россия развязала в Украине полномасштабную войну, ни артистка, ни ее муж Максим Галкин не поддержали это. Юморист тогда находился за пределами РФ, а Пугачева с детьми была на родине. Однако ей пришлось уехать на лечение в Израиль. И как только она уехала, то сразу же столкнулась с волной гейта. Уже тогда у Пугачевой начали закрадываться мысли, что в России ей делать нечего.

"Как только я уехала, такое началось. Священник этот плохой, Ткачев сказал: "Какое счастье, очистился воздух, она уехала...". Я и не собиралась уезжать, но думаю, наверное, такое его мнение просто. Потом, поскольку мы против войны, набросились какие-то люди, что-то писали на Останкино, сплошные оскорбления. Ну, раз не нравится, начинаешь думать, а что тут делать тогда?" – рассказала певица.

Она добавила, что через какое-то время ее вызвал на разговор первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который ее "успокоил, что все нормально". Однако, через два дня Максима Галкина признали иноагентом в России.

После этого их детей в российской школе начали хейтить, прозывать "детьми шпионов", троллить. Именно это и стало последней каплей для Аллы Пугачевой. По ее словам, она была согласна терпеть хейт в свою сторону, но когда их детей начали травить, то певица собрала вещи и уехала из России.

"Скажу честно, это была такая боль для меня, что это так происходит. Я написала тогда, что объявите и меня "иноагентом". Я не понимаю, почему мнение не глупых людей так притесняется. Я считаю, что в государстве должны быть разные точки зрения. Как ты решишь правильно, если у тебя может только одно мнение, а другие все запрещаются?" – сказала Пугачева, добавив, что считает – говорить о войне в стране, которая ее ведет, нужно.

Алла Пугачева также подчеркнула, что промолчать они с Максимом Галкиным не могли. Ведь супруги против войны, которую на территории Украины развязала РФ.

По словам исполнительницы, она знала, как им будут пытаться мстить. Однако, как отметила Пугачева, для них совесть важнее роскоши и славы.

"Есть такое понятие как совесть. И совесть дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Особенно в моем возрасте. ты же в последнюю минуту будешь думать о том, что ты сделал и как ты относился к людям", – сказала Пугачева.

Как сообщал OBOZ.UA, муж Аллы Пугачевой, российский юморист Максим Галкин продемонстрировал отличное владение украинским языком, который он изучает уже несколько лет. Он отметил, что они с Пугачевой поддерживают украинцев. Также Галкин пообещал приехать в Киев с концертом.

