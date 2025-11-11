Состояние ухудшилось, нужна срочная операция: MamaRika отменила концерты и раскрыла, почему ей стало плохо

Украинская певица MamaRika сообщила поклонникам об ухудшении состояния здоровья и необходимости срочной операции. Из-за этого артистка вынуждена перенести часть своих концертов, запланированных на ноябрь.

В своем обращении к фанатам в InstaStories певица призналась, что уже несколько недель знала о проблемах со здоровьем, однако игнорировала симптомы, продолжая гастроли. В конце концов, состояние ухудшилось настолько, что врачи настояли на оперативном хирургическом вмешательстве.

"Народ, выхожу к вам с неутешительными новостями, ведь у меня сейчас немножко ухудшилось здоровье "по-женски". У меня серьезные нюансы, и я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже конкретно сорвало. Вы писали: отдохни, – сообщила артистка. – Конечно, я не отдохнула и продолжила ездить дальше на концерты, и довела себя до крайности, поэтому мне в срочном порядке завтра делают операцию".

Артистка добавила, что операция не является сложной, однако затягивать дальше нельзя: "Операция не тяжелая, поэтому планирую где-то через неделю уже быть "огурчиком", поэтому не волнуйтесь. Но сейчас должна решить это, потому что некуда тянуть".

Перенесут ли отмененные концерты

По состоянию здоровья певица переносит концерты в четырех городах – Шполе, Мироновке, Бобринце и Светловодске. Выступления, запланированные на 11, 12, 18 и 19 ноября соответственно, состоятся весной.

"Новые даты для Шполы, Мироновки, Бобринца, Светловодска объявим в ближайшее время! Все билеты остаются в силе", – уточнила MamaRika.

В то же время концерт в Киеве, запланированный на 2 декабря, отменять не планируют – он состоится, как и остальные следующие запланированные выступления.

