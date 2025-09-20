Солист 'Аква Виты' Игорь Балан назвал самого гениального и мудрого артиста 90-х

Украинский певец и участник поп-группы "Аква Вита" Игорь Балан раскрыл, кого из звезд отечественной сцены 90-х годов может назвать настоящим профессионалом своего дела. Он считает гениальным артистом Игоря Добрянского, с которым в свое время участвовал в проекте "Территория А".

По словам исполнителя, ему искренне нравится, что участник коллектива "Ван Гог" развивает свое творчество собственным путем, а не просто следует современным тенденциям, как, например, публикация музыкальных произведений в TikTok. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Я считаю Игоря Добрянского самым гениальным и мудрым человеком, наверное, из всех нас. Он создал собственный лейбл и "забил" на всю эту тему. А я что-то все делаю по инерции. Когда мне было 20 лет, то слышал от людей, что жизнь так быстро проходит. Сейчас понимаю, что они были правы: даже не заметил в этом процессе, как мне уже за 50!", – поделился артист.

Как отметил Игорь Балан, хотя сейчас он восхищается деятельность Добрянского, во времена участия в "Территории А" не задумывался сильно о нем или других коллегах как о своих конкурентах. Тогда солист "Аква Виты" просто знал, что "делает все правильно".

"Когда нужно было попасть на фестиваль "Червона рута", недостаточно просто записать песню. Надо обойти конкурентов, привлечь внимание журналистов. Тогда это не работало, как сейчас: на кухне налабал какую-то фанерку, что-то напел – и уже в TikTok "суют". Причем набирают просмотры такие глупости, что просто слов нет. Хотя я им сам вынужден пользоваться, потому что на данный момент это единственная платформа, которая может тебя показать всем", – высказался певец.

