Скандальная Оксана Линов с другими деятелями культуры вступились за памятники Пушкину и Бунину в Одессе: что они требуют от ЮНЕСКО

Украинская дирижер Оксана Линив вместе с несколькими десятками деятелей культуры обратились к генеральному директору ЮНЕСКО, Одри Азулай с просьбой повлиять на изменение решения Владимира Зеленского относительно демонтажа 19 памятников, среди которых и монументы российским писателям Пушкину и Бунину. По их словам, такое решение было принято без консультации с общественностью и угрожает сохранению исторической памяти города.

Видео дня

Соответствующее заявление опубликовала итальянская газета Il Foglio. По мнению культурных деятелей, постановления о сносе памятников должны быть отложены до окончания войны.

"Уважаемая госпожа Азулай! В январе 2023 года, когда российские ракеты и беспилотники опустошили Украину, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО признал исторический центр украинского портового города Одесса объектом Всемирного наследия, находящегося под угрозой исчезновения. Внеся Одессу в список, международное сообщество взяло на себя обязательство защищать исключительное наследие города, его эклектичный архитектурный ансамбль как символ его знаменитой "разнообразной, многоэтнической, мультикультурной и космополитической" идентичности, – говорится в обращении.

Оксана Линив отметила, что, кроме постоянных российских атак, над наследием Одессы "нависла новая угроза". Этим летом областная администрация определила 19 памятников, которые либо подлежат демонтажу, либо были лишены охранного статуса. Деятели культуры заявили, что такое решение, обоснованием которого является Закон (№3005-IX) "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики", было принято без согласования с общественностью.

"Можно много говорить о деколонизации Украины, но в отношении Одессы, значительная часть исторического центра которой была построена при российской имперской администрации (как отмечает ЮНЕСКО), эта программа отмены является опасна скользкой тропой. Поспешное применение этого нового законодательства, оставляющего достаточно места для двусмысленности , ставит под угрозу значительную часть мирового наследия Одессы и ее полифонического космополитического духа. Фактически это уже привело к тому, что имена некоторых выдающихся одесситов были изъяты с улиц города", – отметили украинцы.

Дополнительно в заявлении было отмечено, что Одесса рискует потерять "культовый памятник Пушкину", Ивану Бунину, Исааку Бабелю, Эдуарду Багрицкому, Михаилу Жванецкому и Илье Ильфу. Деятели культуры акцентировали внимание на том, что эти фигуры "олицетворяют космополитические ценности", а демонтаж их монументов "отрицает саму причину, по которой Одессу отнесли в список Всемирного наследия".

"Свавольный и авторитарный демонтаж материального и нематериального объекта Всемирного наследия Одессы, включая достопримечательности, которые были построены и принадлежат ее общине, не только разрывает архитектурную ткань города, но и поражает память об Одессе и ее легендарной идентичности как оазиса космополитической свободы", – написали украинцы.

Они убеждены, что любые решения по культурному наследию города должны быть тщательно взвешены.

"Именно поэтому мы просим вас (Одре Азуле, – Ред.) срочно обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по запросу которого Одесса была внесена в список объектов Всемирного наследия, с просьбой остановить этот преждевременный демонтаж культурного наследия Одессы. Решение по этому вопросу необходимо отложить до более благоприятного времени, которое, мы надеемся, наступит вскоре после окончания войны", – призвали деятели исскуства генерального директора ЮНЕСКО.

Напомним, что ранее украинцы критиковали Оксану Линов из-за решения выступать с оперой Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Дрездене, Германии, в 2025 году. По словам художницы, произведения российских классиков относятся к обязательному репертуару каждого дирижера, чья карьера развивается на интернациональном уровне, ведь они принадлежат к мировому музыкальному наследию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оксана Линив назвала "свободой слова" исполнение произведений Петра Чайковского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!