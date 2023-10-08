'Ты же хотел квартиру в Киеве покупать!' Сергей Калантай – об артистах-россиянах, прославляющих Путина, и Байрак, бравшую московские деньги

Известный украинский актер Сергей Калантай, сыгравший более сотни фильмов, с начала большой войны впервые снимается на украинской площадке. До этого, как и большинство его коллег, работы в кино не было – проекты были заморожены.

В интервью OBOZREVATEL артист, много лет проживавший в Германии, рассказал, как к украинским переселенцам относятся за границей, вспомнил многолетнее сотрудничество с российскими актерами и совместную работу с Владимиром Зеленским.

– Сергей, с началом большой войны ваши коллеги много говорили о том, что в ближайшее время кино не будет, а некоторые даже задумывались о смене профессии. Сейчас вы работаете на съемочной площадке. Это ваша первая картина с начала вторжения?

Видео дня

– Фактически – да. Это моя первая большая работа с февраля 2022 года. "Солдатик" – психологическая драма с элементами мистики. Там просто фантастически увлекательный сценарий. Прочтя его, я был поражен, под каким необычным углом передается боль войны. Главный герой – военный, вернувшийся с войны с посттравматическим синдромом, погружается в мир переживаний и воспоминаний. Парень "видит" погибших товарищей и рассказывает о них.

– Каким был для вас день 24 февраля 2022?

– Мы с женой (Наталья Калантай – актриса Театра Франко. – Ред.) живем за городом – рядом с Борисполем. За два дня до этого я был в Виннице с антрепризным спектаклем "Играем в дурака". Там, помню, произнес со сцены, что враг давит на нас психологически, но надо объединяться. А 23 мы сыграли в нашем Театре Франко спектакль "Родован". Вернулись очень уставшие, уложились спать. Вдруг Наталья меня разбудила со словами: "Началось". Я спросонья, не разобравшись, подумал, что что-то не случилось во дворе. Открыл окно, стал вглядываться в темноту. А Наталья: "Посмотри в другую сторону". Я обернулся, а там на все небо – красное зарево. Позже дом начал вибрировать от взрывов, которые были слышны со стороны аэродрома... До утра дождались, поехали за родителями Натальи на Печерск. Забрали сестру жены с мужем. И жили все вместе в нашем доме где-то с месяц. Потом с женой некоторое время находились в Германии.

– Германия – это страна, которая в свое время стала вашим домом (в 90-х актер эмигрировал, но когда его активно начали приглашать сниматься в Украине, вернулся в Киев. – Ред.). Вы часто бываете за границей сейчас. Как относятся там к нашим переселенцам?

– Сложно судить. Немцы – как наверняка и каждая другая нация, в первую очередь думают о себе. Для многих из них, как ни странно для нас это звучит, подорожание бензина иногда важнее войны в Украине. Однако они осознают, что если это рашистское нашествие не сдержать, оно не остановится в Украине, странах Балтии или Польши – они будут идти дальше.

Я приехал в Германию, когда мне было 26 лет, жил там много лет, но все равно не адаптировался – видите, я здесь. Отношение ныне к мигрантам, надо сказать иное, чем когда мы приехали туда. Сейчас очень правильное отношение. Проблема в другом: подавляющее большинство выехавших за границу – это украинцы из восточных областей, потому что там было горячее. Понятно, что все уже поняли, кто враг и из-за кого у нас такие беды. Но до сих пор в Польше или той же Германии мне странно слышать, что украинцы учат немецкий и польский, а между собой разговаривают по-русски. Немцы удивляются: "Мы не понимаем, в чем конфликт, вы же говорите на одном языке".

Конечно, мы все знаем, в каком обществе жили – как поощрялось, даже на уровне государства, общение на русском языке. Но мы же взрослые люди – должны меняться. К примеру, фильм "Солдатик", в котором сейчас снимаюсь, режиссирует родившийся и выросший в Крыму Даниил Дедков. Он сознательно с семьей после начала войны решил для себя, что не имеет никакого права, продвигая украинскую культуру, быть русскоязычным. Общается исключительно на украинском.

– Вы много снимались с российскими актерами. С кем сейчас поддерживаете связь?

– В начале вторжения меня невероятно поразило, что коллеги, с которыми много работал, пускал к себе в дом, дарил подарки, пил вместе водку – мне даже не позвонили. Никто! Для меня это стало шоком. Я не буду называть их имена – не хочу. Когда вижу сейчас, как выступают на пропагандистских концертах, думаю: "Ну как? Ты же хотел квартиру в Киеве покупать, так хорошо себя здесь чувствовал. И такое говоришь об Украине?".

Через WhatsApp мне написала только одна актриса, с которой снимался в Киеве в мелодраме. Написала, что все происходящее – это невозможно. Мол, мы выходим на забастовки. Но все это очень быстро кончилось. И уже через несколько месяцев она начала сниматься в российских картинах. А ведь вы понимаете, роли там сейчас дают только лояльным к кремлевской политике артистам.

Скажу вам, российские актеры всегда приезжали сюда с уверенностью, что они господа. Задирали нос. У них такая политика – имперская, которая, по сути, является ментальной особенностью всей нации. Это касается не только нашего поколения – они так поступали всегда. Как-то на съемках я услышал от одного очень известного российского актера фразу (это уже после 2014 года): "Сейчас можно бухать, сколько угодно! У любого хохла печень отрежут – и поменяют". Он вроде бы пошутил, но какая циничная эта шутка и, как явно показывает истинное отношение к нам – украинцев. Выходит, они всегда нас так воспринимали, а для приличия прикрывалась баснями о братстве.

– Общаетесь ли вы сейчас с режиссером Оксаной Байрак, которая в начале вторжения публично поддержала Россию, а недавно сбежала в Санкт-Петербург? В свое время вы снимались в ее картинах.

– Еще когда не было полномасштабной войны, поздравил ее сообщением с днем рождения, однако ответа не получил. Когда услышал, что рассказывает в соцсетях об Украине, она для меня перестала существовать. По правде сказать, Оксана всегда была пророссийской. Не опиралась на Миколайчука или Довженко, всегда цитировала "Россия", "та страна", "прекрасная культура". Деньги, на которые она снимала свои фильмы, московские. Она их находила в России, адаптировала здесь, в Украине, не забывая о себе – это все знали.

Работалось с ней было непросто. Все время – негатив, негатив. Хотя с профессиональной точки зрения я у нее многому научился. И благодарю, что в свое время пригласила меня играть в своих картинах. У нас никогда не было открытых конфликтов на политической подоплеке, потому что на эти темы не дискутировали. Но если бы мне представился случай поговорить с ней, сказал все, что о ней думаю.

– В известной киноработе "Слуга народа" вы сыграли главу МВФ Отто Адельвайнштайнера. Как вспоминаете работу с Владимиром Зеленским?

– Во-первых, он открылся для меня, как хороший актер. Когда мы готовились к финальной сцене, совсем недолго держал текст в руках, а затем без запинки и суфлера выдал его на камеру – а это три больших листа. Мы кажется, не делали много дублей последнего монолога фильма. А второе впечатление: во время съемок ему позвонили по телефону и сказали, что один актер запил, а на завтра нужно было снимать на локации, за которую проплачены большие средства. Он извинился перед нами – отошел в сторону и по нескольким мобильным телефонам начал спасать ситуацию. Очень быстро все устроил. И открылся для меня как прекрасный менеджер.

Я слышал версии, что история фильма была задумана давно, чтобы Зеленский стал президентом – ходили такие слухи. Не знаю, правда это или нет. Могу сказать только, что у меня была на съемочной площадке хороший коллега и прекрасный организатор. "Слуга народа" был снят очень искренне, эта работа достойная. По материальному обеспечению картина полностью соответствовала европейскому уровню.

Все воспоминания о той жизни, когда я знал Владимира Александровича еще Володей, очень приятны для меня. Когда он вручал мне звание заслуженного артиста Украины на сцене Театра Франко, я побоялся его обнять. Ну, не смог. Мы друг другу подмигнули, пожали руки – уже другие отношения, и это понятно.

– Вы снимались в пятом сезоне "Сватов". Почему, на ваш взгляд, почти никто из звезд сериала не поддержал Украину?

– У меня было только два съемочных дня на той площадке, потому не успел войти в киношный коллектив. Не могу сказать, что я с ними хорошо знаком, но до сих пор помню тот русский снобизм, который царил на съемке. Принимали свысока.

– Как относитесь к актерам, которые жили и работали в России, но вернулись с началом вторжения в Украину? К примеру, Катя Кузнецова, с которой снимались вместе в картине "Анка из Молдаванки".

– Катюшка – это золото! Последний год я с ней не виделся, но раньше работали вместе. Отлично, что она принята такое решение. Это позиция. Как человеку ей было, что терять, но все бросила и приехала домой – это значит, что ставит гражданское выше своего желудка. Как сказала когда-то Валерия Заклунная (может, это не ее слова, но услышал именно от нее и запечатлелось в памяти): "Слово – это ветер, а поступки – камни". Ветер гонять мы все умеем.

– Ваша жена – актриса Наталья Калантай работает с вами в одном театре. Расскажите о ней больше.

– Для меня ангелом в жизни была моя мама, ее не стало в 2013 году по болезни. А два года спустя в моей жизни появилась Наталья. Я верю, что без маминого участия не обошлось. Ибо, когда находишь своего человека во всех аспектах – духовных, человеческих, физиологических – это подарок судьбы. Спустя некоторое время после развода с первой женой я жил один. Позволял себе влюбляться. Радовался этим… Для актера состояние постоянной влюбленности – это хорошо, но для человека – не знаю. Вроде бы все устраивало, но не было рядом того, кого с первой встречи почувствовал бы своим.

Когда-то мы еще в юности с друзьями отдыхали на Днепре, как только построился Московский мост, начали обсуждать будущее, и я тогда почему-то сказал: "Моя жена еще не родилась!" У нас с Наталией большая разница в возрасте, литературно наша встреча звучит так: любовь с первого взгляда. Это отлично, но самый главный критерий – это мой человек. С которым приятно покупать овощи на рынке. Ремонтировать что-то в квартире или в доме. Ехать в машине много часов подряд и разговаривать обо всем.

Моя Наталья очень хорошая актриса, но обстоятельства и ее скромный характер не позволили ей ярко засветиться на площадке первой сцены Украины.

– В одном из интервью вы признались, что с ее стороны бывает к вам ревность. А с вашей?

– Слушайте, у нас 17 лет разницы! Давайте будем откровенными: сколько бы я ни ходил в спортзал, как бы ни следил за собой: физиология – есть физиология. Однако и любовь – это любовь. Я верю ей очень сильно. На этом и основываются наши отношения – на доверии. Но иногда, когда кто-то забрасывает какой комплимент, честно признаюсь, начинаю кипеть, как подольский босяк, рожденный в Киеве 59 лет назад.

– В творческой среде у вас есть друг, с которым вместе еще с юности – известный актер и телеведущий Анатолий Гнатюк. Но вы очень разные – на чем базируется ваша дружба?

– Что может быть общего у дворового пацана из киевского Подола и очень воспитанного и интеллигентного ребенка из Хмельницкой области? Мы задаем друг другу этот вопрос уже больше 40 лет. Что нас объединило? Наверное, юношеская непосредственность. Он большой фантазер и мечтатель, и я такой. Иногда думаю, что он мне ближе родного брата. Можем даже очень сильно поругаться, но это ничего не значит. Знаем все жизненные перипетии друг друга и многое пережили совместно. Толя поехал в Германию за старшим братом – известным певцом Николаем Гнатюком, попавшим туда с концертами. Потом за ними потянулся и я. И там мы вместе с Толей работали одно время, он стал крестным отцом моей дочери Богданы. Потом вернулся в Украину, я остался. А когда расстался с женой, тоже приехал в Киев.

– Как сложилась судьба Николая Гнатюка?

– Мы на эту тему не общаемся с Толей. Народный артист, его очень любил в свое время Кучма – Николай был человек эпохи. Весь бывший Союз восхищался им. Как он сейчас живет, не могу сказать. Только знаю, что стал очень религиозным. Последний раз виделся с Николаем на похоронах их с Толей мамы. Он живет в Украине, время от времени ездит к сыну в Германию. Но большей частью – здесь. В свое время мы встречались, сидели за столом. Он очень человечный, компанейский, любит рассказывать анекдоты – мастерски это делает. Его вообщем очень интересно слушать.

– В Германии живет и ваш сын, который сделал вас уже дедом.

– Да, у меня есть внучка, а в этом году родился еще и внук. Софийке четыре года, а Александру – восемь месяцев. Сын Тарас занимается бизнесом. Одна его логистическая фирма специализируется на доставке медицинских препаратов в любую точку Европы. Вторая – это транспортные перевозки.

Дочь Богдана живет в Лондоне. В июле, к слову, я там играл в кино. В Британии снимали украинское кино – можете себе представить? Режиссером картины выступил Франц Бьом, заканчивающий киношную школу. Некоторое время до этого он был инструктором по рукопашному бою, имел учеников, среди которых и украинцы. И настолько сдружился с одним нашим парнем, что тот доверил ему историю, как на фронте погиб отец, работавший хирургом. Иван был рядом с папой, но в какой-то момент тот отправил его за помощью. И только Ваня отошел от блиндажа, туда попали снарядом орки. Отец парня погиб. Франц, услышав эту историю, очень ею проникся и написал сценарий. А когда снимал, пригласил меня играть и еще одного украинского актера Александра Рудинского (он исполнил главную роль). Мы снимались в этой студийной работе почти две недели. Фильм называется "Камень, ножницы, бумага". Атмосфера на съемочной площадке была невероятной: на камере висел украинский флаг, здоровались друг друга словами "Слава Украине!" К слову, когда произошла трагедия, Ивану было 17 лет, сейчас – 18, и он воюет – подписал контракт в ВСУ.

– О чем вы мечтаете?

– А о чем мне мечтать? Грех жаловаться: во время войны получаю роли в кино, играю на сцене театра, преподаю детям. Имею опыт работы со студентами Карпенко-Карого университета с 2019 года. А в 2022 году мы набрали с коллегой Инной Капинос курс киноактеров. Мне очень нравится их общество, говорим обо всем на свете. Я придерживаюсь мнения, что актерству научить нельзя. Можно передать опыт или показать вектор, куда идти. Актерству научит практика. А наша задача подсказывать. В первую очередь говорю своим студентам: русского кино здесь уже не будет. Будет только наше и западное.

Я, как говорится, в порядке. Не в порядке, что молодые ребята гибнут… Война зацепила и мою семью – не могу сейчас рассказывать, пока не готов публично об этом говорить. Мечтаю о мире и о том, что мы наконец-то стали независимыми. Царили в своем доме. Это самая большая мечта. И еще хочу дожить до того момента, когда моим студентам будут вручать "Оскар".

Ранее OBOZREVATEL писал, как снимали оскароносный блокбастер RRR в Киеве: когда режиссер узнал, что это резиденция Зеленского, был шокирован

Также читайте на OBOZREVATEL интервью с Ирмой Витовской – о войне и украинском языке, актерах, снимавшихся с россиянами, и "скелетах в шкафу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!