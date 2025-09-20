Сиамские близняшки Кармен и Лупита, одна из который год назад вышла замуж, ответили на интимные вопросы и рассказали правду о жизни втроем

Сиамские близняшки Кармен и Лупита Андраде, которые родились в Мексике, уже много лет доказывают миру, что их особенность не является препятствием для счастливой и полноценной жизни. В 2024 году жизнь сестер кардинально изменилась: Кармен вышла замуж за своего возлюбленного Дэниела Маккормака.

Как пишет People, их свадьба, которая состоялась в октябре на мосту Lover's Leap в Коннектикуте, стала тихой и камерной, однако вызвала большой общественный резонанс. С тех пор вокруг семьи существует немало вопросов и домыслов, на которые они решили дать откровенные ответы.

Их всегда недооценивали

Сестры признались, что на протяжении всей жизни сталкивались с предубеждением. В школе взрослые часто пытались "объяснить" их сверстникам, что значит жить в сросшемся теле.

"Они заставили нас показать видео о себе восьмиклассникам, чтобы те понимали, кто мы такие. Это было странно, но наши друзья поддержали нас, поэтому мы чувствовали себя комфортно", – вспоминает Лупита.

Во взрослой жизни они не раз чувствовали, что врачи списывают их проблемы исключительно на особенности организма.

"У нас эндометриоз, и он мешает нашей повседневной жизни. Но найти врача, готового сделать операцию, сложно. Они боятся браться за нас под анестезией", – объясняет Кармен.

Брак, который разрушил стереотипы

Кармен и Дэниел познакомились в 2020 году через приложение для знакомств. Сначала пара много общалась, а потом решила встретиться. Их первое свидание сестры вспоминают с юмором.

"Они были очень скучными, разговаривали часами и ужасно вспотели. Это было лето", – смеется ее сестра Лупита.

Через четыре года отношений пара поженилась. Но с первых дней их брака начали появляться многочисленные слухи и ложные представления. Одни утверждали, что брак обречен, другие – что Дэниел изменяет жене или состоит в отношениях "ради выгоды".

"У меня нет денег. Мы работаем по 50 часов в неделю, чтобы сводить концы с концами", – смеется Кармен.

Вопросы, которые они не хотят слышать

Больше всего сестры и Дэниел устали от бесконечных вопросов об интимной жизни.

"Я не понимаю, почему людям нужно знать о моих интимных местах, чтобы признать меня человеком", – говорит Кармен. Ее сестра добавляет: "Мне неприятно, когда спрашивают, могу ли я полюбить Дэниела. Я люблю его как брата, и этого достаточно".

Сам Дэниел также говорит откровенно: "Люди одержимы сексом. Но это не ваше, бляха, дело".

Он отмечает, что их жизнь построена на уважении и постоянном диалоге. Если Лупити что-то не нравится, Кармен и Дэниел сразу учитывают это. "Мы шутим, говорим и уважаем границы друг друга", – говорит Кармен.

Интересно, что именно Лупита первой поощрила сестру начать отношения. "Она не очень хорошо выбирает парней, и я сказала ей: "Выбери этого, он выглядит надежным". И не ошиблась".

Именно искренность и любовь к животным стали тем, что зацепило Кармен. "Он первым спросил о нашей собаке. И это меня поразило. Это означало, что он смотрит на нас как на обычную семью", — рассказывает она.

Ранее OBOZ.UA писал, что самые известные в мире сиамские близняшки Эбби и Бриттани Генсел впервые вышли в люди с младенцем на руках. Это стало первым случаем, когда их зафиксировали с ребенком после новостей о свадьбе одной из сестер.

