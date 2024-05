Самые эпатажные участники Евровидения в XXI веке: от Верки Сердючки до Lordi и Måneskin. Видео выступлений, которые никого не оставят равнодушным

Самый масштабный песенный конкурс мира – Евровидение – привлекает зрителей из разных стран эпатажными участниками, вирусными мелодиями, зажигательными танцами и интригующим процессом соревнования. Некоторые выступления обречены на успех, тогда как другие забываются сразу после шоу.

Любопытно, что не всегда самыми популярными становятся песни победителей. OBOZ.UA расскажет о самых ярких номерах XXI века, которые никого не оставят равнодушным.

Верка Сердючка

Верка Сердючка с песней "Dancing Lasha Tumbai" заняла второе место на Евровидении 2007 года. Ее выступление с эпатажными костюмами и зажигательной хореографией стало настоящей сенсацией.

В песне есть слова, которые часть людей воспринимает на слух как "I want you see – Russia goodbye". Поэтому Сердючка в свое время рассорилась с российской музыкальной элитой, а в 2022 году специально изменила текст именно на эти слова.

Lordi

Первую в историю победу для Финляндии почти 20 лет назад принесла рок-группа Lordi с песней "Hallelujah". Кроме мощного голоса солиста, зрители были поражены причудливыми костюмами участников коллектива, а их выступление стало поистине легендарным. Звезды не тратили много энергии на постановку номера, а просто создали музыкантам такой грим и образы, которые невозможно выбросить из головы.

Måneskin

Итальянская группа Måneskin была популярна в своей стране, но победа 2021 года сделала их суперзвездами. Хит "Zitti E Buoni" вошел в список треков, которые невозможно забыть. Бунтари с шиком ворвались на сцену и вписали свои имена в историю, а все их дальнейшие проекты были мегауспешными.

Нетта

Выступление Нетты из Израиля на Евровидении 2018 года, несомненно, стало одним из самых памятных за всю историю конкурса. Ее песня Toy и эпатажный номер со многими яркими элементами покорили сердца зрителей и принесли Израилю победу.

Кончита Вурст

Кончита Вурст – бородач в вечернем платье – в 2014 году перевернул правила игры. Ему понадобились только блестящий наряд и черная борода, чтобы врезаться в память сотням тысяч людей и одержать победу. После конкурса того года в шоу стало гораздо больше участников, которые перестали стесняться своей ориентации, эпатажности и делить одежду на мужскую и женскую.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как выглядит сцена 68-го песенного конкурса Евровидение, который в этом году будет проходить на Мальме арене. Как сообщалось ранее, зрители смогут увидеть подвижные светодиодные кубы и крестообразную форму площадки, создающую уникальный вид 360 градусов. Детальнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!