Самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' с криком души обратилась к украинцам из-за 'хороших русских', которые якобы против войны. Видео

Украинская актриса Дарья Федина, дебютировавшая в телесериале "Поймать Кайдаша", обратилась к своей аудитории с просьбой прекратить толерировать артистов, продолжающих работать на территории РФ. Львовянка отметила, что уже пора отказываться от двойных стандартов и перестать притягивать "хороших россиян" в свое информационное пространство.

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Эмоциональным видео артистка поделилась в своем Instagram. По словам звезды, любая аргументация прослушивания контента звезд враждебной страны рушится от последствий совершенных военных преступлений.

"Я знаю, на меня подписаны многие люди, которые до сих пор поддерживают украинцев, артистов, которые сейчас живут на территории РФ, оправдывая это совершенно разным рядом причин. Для меня все эти причины разбиваются в один единственный аргумент: эти лица, живя там, платят налоги в казну, деньги из которой спонсируют войну в Украине", – сказала Дарья Федина в своем обращении.

Актриса акцентировала внимание на том, что средства таких артистов, в частности, стали частью ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", состоявшегося 8 июля, последствиями которого все активно делятся в социальных сетях.

"Давайте отказываться в конце концов от этих двойных стандартов. И давайте перестанем привлекать в свое инфополе людей, которые являются по факту предателями Украины, которые спонсируют также, даже своим молчанием, войну у нас полномасштабную", – отметила Дарья Федина.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды обратились к миру после попадания в больницу "Охматдет" в Киеве.

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