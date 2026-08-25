S.V.E.T. «Пробуждение эпох»: последнее открытое мероприятие в Киеве пройдет в формате грандиозного аудиовизуального шоу

Последнее open-air этого лета на берегу столичного озера – в формате грандиозного аудиовизуального шоу S.V.E.T. "Пробуждение эпох".

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Этим летом искусство пяти эпох оживает на гигантском LED-экране. S.V.E.T. "Пробуждение эпох" – это аудиовизуальное событие, в котором классическое искусство выходит за пределы рамы и превращается в пространство, которое дышит, движется и реагирует на зрителя.

5 сентября в Киеве шоу пройдет под открытым небом, на берегу озера в OSOCOR Residence. Это будет финальное open-air мероприятие проекта этого лета – вечер, в котором искусство, музыка, свет и природа объединятся в одном пространстве.

Центральным элементом мероприятия станет гигантский LED-артобъект размером 20×9 метров. Он станет не просто экраном для видео, а полноценной частью художественной композиции – масштабным полотном, на котором оживают образы разных эпох.

На протяжении веков искусство оставалось в рамках полотен, фресок и скульптур. Мы привыкли смотреть на него издалека. S.V.E.T. меняет эту дистанцию: экран перестает быть просто экраном и становится арт-объектом. Зритель больше не наблюдает за искусством со стороны, он оказывается внутри него.

Пять эпох – одно путешествие

Шоу построено как последовательная трансформация пространства через пять эпох искусства.

Античность – Форма. Камень, мрамор, мозаика и фреска оживают: скульптура начинает двигаться, а из неподвижной материи рождаются тело, миф и образ. Ренессанс – Гармония. Идеальная композиция начинает дышать. Человек становится центром мира, а классическая форма обретает новую жизнь. Барокко – Драма. Гармония раскрывается движением, свет становится резким, а композиция вращается и расширяет форму за пределы полотна. Романтизм – Стихия. Искусство выходит за пределы человека, вступая в диалог с природой. Особое место в этой части шоу занимают работы Тараса Шевченко. Модернизм / Сюрреализм – Свобода. Контуры растворяются, реальность превращается в сон, а форма и цвет начинают действовать по собственным законам.

Финал открывает следующий уровень: переход от истории искусства к его современности.

Каждая смена эпохи – это трансформация самого пространства. Музыкальную часть вечера представит легенда мировой электронной музыки, о которой команда проекта объявит в ближайшее время.

Билеты можно приобрести на сайте kyiv.ticketsbox.com.