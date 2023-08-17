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Руслана, Люба Шипович, Мария Берлинская – женщины, творящие историю Украины!

Obozrevatel
Шоу Oboz
1 минута
174
Руслана, Люба Шипович, Мария Берлинская – женщины, творящие историю Украины!

В новом выпуске Showoboz Top 10 SpecialGuest:

Видео дня
  • Люба Шипович – соучредительница общественной организации Razom for Ukraine, основательница благотворительного фонда Dignitas.
  • Мария Берлинская – общественный деятель, основатель и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта "Невидимый батальон".
  • Руслана – певица, Народная артистка Украины, известная активистка и промоутер интересов Украины по всему миру.

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