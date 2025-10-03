Российская ведущая призвала Украину бить беспилотниками по Москве и дала 'наводку'

Российская журналистка Ксения Ларина, которую в РФ внесли в перечень "иностранных агентов", назвала единственный способ остановить кровавую войну. Она призвала воинов ВСУ наносить удары беспилотниками по Москве, чтобы заставить диктатора Владимира Путина почувствовать опасность.

Видео дня

По "наводке" ведущей, бить стоит не по гражданской инфраструктуре, как это регулярно делает страна-агрессор, а по "центру принятия решений". Об этом она заявила в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона".

"Пожалуй, только удары по Москве, не по жилым домам и даже не по "Москва-Сити", не по офисам, не по инфраструктуре, как это делают россияне, а по центру принятия решений. Кремль – это скорее такой символический образ. Вряд ли там круглосуточно сидит Путин", – высказалась журналистка.

По словам Ксении Лариной, есть достаточно людей, которые знают, где находится Владимир Путин в ту или иную минуту. Она считает, что Украина должна нанести удар, если же не непосредственно по месту дислокации российского диктатора, то хотя бы рядом с ним.

Что известно о Ксении Лариной

Ведущая, настоящее имя которой Оксана Баршева, родилась 11 апреля 1963 года в Москве. В 1983-м она попробовала себя в роли актрисы и в течение длительного времени играла на сцене театра, однако в конце концов поставила точку в этой деятельности.

Ксения Ларина начала работать в сфере журналистики в 1990 году. Сначала она была автором публикаций в газетах и журналах, а позже стала ведущей на телевидении и радио, в частности на станции "Эхо Москвы". Долгое время Ларина была еще и театральным критиком.

В 2014-м журналистка подписала заявление против политики российских властей в Крыму и на востоке Украины, а через три года покинули территорию РФ. До 2020-го она периодически посещала Россию, однако впоследствии разорвала связи со страной-агрессором. Сейчас ведущая живет в Португалии.

Ксения Ларина откровенно выступила против полномасштабной войны, поэтому в 2023-м попала в перечень "иноагентов". Вскоре в России зарегистрировали уголовное производство против журналистки по факту "уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента".

Стоит заметить, что Ларина не боится откровенно критиковать россиян. Она говорила, что граждане РФ – недалекие люди, которым ничего не интересно, кроме двух вещей: что у них в холодильнике и когда по телевизору покажут любимый футбол

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в России вынесли приговор Татьяне Лазаревой, которая унижала Соловьева и радовалась ударам БПЛА по Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!