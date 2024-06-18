Во Львове женщина, которой ставили диагноз 'бесплодие', родила восьмого ребенка. Фото

Во Львове 40-летняя Вера Войтков, которой в прошлом поставили диагноз "бесплодие", родила уже восьмого ребенка. Роды принимали акушер-гинекологи больницы святой Анны. Теперь у многодетной матери шесть девочек и два мальчика.

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Историю женщины рассказали во Львовском городском совете и 18 июня. Вера вышла замуж в возрасте 18 лет.

Сразу же она решила стать мамой, потому что с детства любит ухаживать за малышами. А в юности, говорит Вера, собирала в своем селе во Львовской области всех детей и организовывала для них забавы.

Однако первые две беременности женщины были неудачными. На сроке 14-15 недель в ней происходили выкидыши.

А в 20 лет Вере поставили диагноз "бесплодие".

На время Вера перестала заниматься репродуктивными вопросами, чтобы отдохнуть физически и морально. Но от мечты о материнстве не отказалась и размышляла себе, что если будет воля Божья на то, чтобы она была мамой, то детей будет много.

И однажды, когда женщине был 21 год, во время медосмотра она узнала о новой беременности. Вера боялась совершить лишнее движение, чтобы не навредить ребенка. И, к счастью, смогла выносить ребенка.

"В первые дни после рождения первенцы мне казалось, что это сон. Я не верила, что смогла выносить и родить. Счастью не было предела!" – вспоминает она.

Одно за другим она родила семерых детишек. И вот недавно, в 40 лет, Вера в восьмой раз стала мамой. Ее дочь Амелия появилась на свет в больнице святой Анны, которая более известна среди львовян как родильный на Мечникова.

Вес малышей при рождении – 3500 граммов, рост – 53 см.

Теперь Вера – мама шести девочек и двух парней. В больнице святой Анны она родила уже в пятый раз подряд, потому что полностью доверяет своему врачу, с которым знакома уже 12 лет.

"У нас особая связь. Иногда она предчувствует то, что мне нужна консультация, и звонит по телефону быстрее, чем я ей. Скажу так: каждая беременность особенная, и во время каждой тревога меня не оставляла. Но когда рядом врачи с многолетним стажем, страх исчезает", – рассказала роженица.

Как сообщал OBOZ.UA, другая жительница Львова, родившая седьмого ребенка, рассказала, что ее новорожденный сын стал 105-м внуком для ее 87-летней матери. Сама роженица в свое время стала десятым ребенком из тринадцати.

А в Днепре родилась девочка-рекордсменка весом 6 кги ростом 60 см. Ей дали символическое имя Мирослава, роженице делали кесарево сечение.

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