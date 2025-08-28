Рэпер из бедной африканской семьи обручился с дубайской принцессой: как выглядит неординарная пара

Марокканско-американский рэпер Карим Харбуш, более известный под сценическим псевдонимом Френч Монтана, обручился со своей возлюбленной, принцессой Дубая Шейхой Махрой. Долгое время пара официально не подтверждала свои отношения, однако теперь представитель исполнителя сообщил, что он сделал предложение возлюбленной.

Отмечается, что артист решился на важный шаг в июне этого года во время Недели моды в Париже. Соответствующая информация появилась на сайте таблоида TMZ.

Первые слухи о романе между Френчем Монтаной и Шейхой Махрой появились в 2024 году. Тогда рэпера заметили в компании дубайской принцессы во время отдыха в ОАЭ. Они катались на верблюде и наслаждались местной кухней.

Позже исполнитель и Шейха Махра вместе посетили парижскую Неделю моды. Принцесса Дубая подогрела предположения об их отношениях, поделившись романтической фотографией, где вместе с загадочным мужчиной держит "замок любви" на мосту Искусств.

Кто такой Френч Монтана

Френч Монтана родился 9 ноября 1984 года в Марокко, Северная Африка. В середине 90-х он вместе с родителями и младшим братом переехал в Нью-Йорк, США. Семья исполнителя не была очень богатой, поэтому жить в Америке им было довольно тяжело. В определенный момент папа рэпера хотел вернуться в родной город, однако его мама была против такой идеи, мол, там не было достаточно возможностей для развития детей. Из-за кардинально разных взглядов в семье Френча Монтаны произошел раскол и родители разошлись.

Тогда мать артиста была беременна и вскоре после отъезда его папы родила самого младшего сына. Имея троих детей, она получала социальные выплаты, на которые и жила с детьми. Со временем Карим Харбуш начал работать и стал главным кормильцем семьи.

Рэпер выпустил свой дебютный альбом Excuse My French 21 мая 2013 года. Он сотрудничает со многими влиятельными представителями хип-хоп индустрии, а также занимается благотворительной деятельностью, поддержкой инициатив в сфере здравоохранения и образования в Уганде и Северной Африке.

Что известно о дубайской принцессе

Шейха Махра родилась 26 февраля 1994 года и является дочерью правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и гречанки Зои Григоракос. Детство она провела вдали от роскошных поместий, а высшее образование получила в Лондоне. Поскольку принцесса имеет греческие корни, длительный период своей жизни исповедовала христианство, однако после переезда в ОАЭ приняла мусульманство.

27 мая 2023-го она связала себя узами брака с шейхом Мана Бин Мохаммедом Аль Мактумом. Их брак продлился один год, пока в 2024-м Шейха Махра не решила развестись с возлюбленным. О таком решении принцесса сообщила в Instagram, написав: "Дорогой муж, поскольку ты сильно занят другими спутниками, я объявляю о нашем разводе".

