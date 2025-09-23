'Ребенок есть хотел'. Появились подробности о зрителе, который прервал спектакль с народной артисткой Украины и стал звездой сети

После спектакля "Гуцулка Ксеня" народная артистка Украины Ольга Комановская приобрела бешеную популярность в сети, ведь мастерски превратила замечания аудитории в полноценный импровизированный перформанс. Тогда один из зрителей ненадолго прервал постановку, шагая к своему месту, однако, как раскрыла актриса, позже извинился за свой поступок и объяснил, что имел на то веские причины.

Оказалось, что мужчине пришлось выйти из зала, чтобы покормить ребенка. Об этом Комановская рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Тот мужчина написал мне в TikTok с просьбой простить их, мол, ребенок есть хотел. На что я ему ответила: "Зато мы сейчас с вами во всех пабликах!" И все же призвала его так больше не делать", – поделилась актриса.

Как призналась Ольга Комановская, она сама не ожидала, что превратит, казалось бы, обычную ситуацию в полноценный импровизированный номер. На сцене Ивано-Франковского драмтеатра она играла роль довольно яркой героини Зюзи. По сценарию актриса должна была соблазнить главного персонажа, однако все сложилось совсем иначе, когда в зале начали ходить люди.

"Значит, я кладу его руки себе на грудь, он позади меня, мы в разгаре, и мои слова – это: "Что-то так меня разрывает изнутри!" В этот момент проходят зрители, и я взамен выдаю: "Что-то так долго вы ходите!" Хотелось и рассмешить, и не обидеть, и сделать замечание – поэтому так "выстрелило", что и сама не ожидала! Вырвалась из меня эта Зюзя, эта актриса, не выдержала лихой доли!" – заметила артистка.

Тогда зал "взорвался" смехом, своих эмоций не смог сдержать и партнер Ольги Комановской – Николай Сливчук. Актриса до последнего пыталась оставаться спокойной, но все же на мгновение рассмеялась и сама.

"Но через две секунды я уже вернулась обратно к образу и закончила свою сцену. Поэтому было странно читать хейт, что, мол, "из образа вышла", ведь зрителям именно этот момент очень понравился, потому что они увидели подлинность!" – отметила актриса.

