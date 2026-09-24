Рамина боялась повторения "Холостяка", Гайдай – изоляции без телефона, а Кокотюха выдал, как заработать миллион: что происходило за кадром "Предателей"

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал показ второго сезона нашумевшего реалити-шоу "Предатели" – украинской адаптации международного формата The Traitors, ставшего телевизионным хитом во многих странах. Новые эпизоды выходят каждый четверг.

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OBOZ.UA побывал на допремьерном показе шоу и поговорил с участниками о том, что осталось за кадром. Оказалось, за кадром было немало неожиданного: изоляция без телефона, попытки узнать новости из внешнего мира, книги, ставшие настоящей роскошью, и страх перед тем, как тебя покажут на экране.

Первый украинский сезон шоу "Предатели" стартовал осенью прошлого года. Среди участников – телеведущая и актриса Даша Трегубова, актер Артур Логай, актер и военнослужащий Владимир Ращук, "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях, блогер Елена Мандзюк. Во втором сезоне игра стала еще масштабнее. На этот раз в ней участвуют: интервьюер Рамина Эсхакзай, автор детективов Андрей Кокотюха, политтехнолог Сергей Гайдай, комик Константин Трембовецкий, блогеры, журналисты, военные, полиграфолог, архитектор, учительница и даже участница чемпионата мира по "Мафии". Победитель получит 1 миллион гривен.

Для тех, кто не смотрел первый сезон, объясним правила. Участников размещают во дворце графов Шенборнов в Закарпатье, где и разворачивается вся игра. В начале нескольких участников тайно назначают "предателями", а все остальные остаются "верными". Они не знают, кто получил роль злодеев, и должны самостоятельно вычислить "предателей". На первый взгляд, это большой детектив. Но сценария здесь нет – только правила и заданные обстоятельства, а все остальное рождается прямо на глазах. И самое интересное даже не то, кто окажется "предателем", а то, как ведут себя сами участники: кого начинают подозревать, какие ходы придумывают, как блефуют и пытаются перехитрить соперников. Ведь здесь нельзя никому полностью доверять – постоянно приходится решать, кому верить, а кого опасаться.

За годы существования формата международные "Предатели" подарили немало моментов, которые трудно было бы придумать даже сценаристам. Иногда "верные" почти интуитивно выходят на правильный след, а бывает, что сами "предатели" начинают играть друг против друга. Один из самых известных случаев произошел в британской версии. Один из "предателей" понял, что его разоблачили, но решил не уходить молча. Перед выходом из игры он написал на доске имя другого "предателя". На вопрос, зачем он это сделал, ответил: "Мой прощальный подарок". Этот момент настолько запомнился фанатам, что "parting gift" – "прощальный подарок" – стал отдельным понятием в мире реалити-шоу: так называют ход, когда "предатель", покидая игру, пытается подставить союзника.

Еще более драматичным был финал американской версии. До последнего этапа дошла одна "предательница", но двое других финалистов были уверены, что все предатели уже выбыли. Она убедила их в своей "верности", а когда настал момент решить судьбу приза, смогла обыграть обоих и забрать все 250 тысяч долларов. Именно в этом и заключается главная интрига игры: люди могут неделями жить бок о бок, шутить, поддерживать друг друга, строить совместные планы – и даже не догадываться, что тот, кому они доверяют, все это время играет против них.

Мы поговорили с тремя участниками сезона, для которых "Предатели" стали особым испытанием. Автор Андрей Кокотюха уже много лет пишет детективы и триллеры. Политтехнолог Сергей Гайдай профессионально занимается убеждением и воздействием на людей. А интервьюер Рамина Эсхакзай привыкла "считывать" собеседников. В "Предателях" для них все изменилось: теперь не только они пытаются разгадать намерения других, но и сами оказываются под пристальным наблюдением.

Андрей Кокотюха признается, что согласился на участие не сразу. После того как получил предложение, сначала посмотрел первый сезон и начал обдумывать, вписывается ли такой опыт в его привычный ритм жизни: "Я работаю 24/7, 365 дней в году. У меня постоянно несколько проектов одновременно: кино, сценарии, книги, издательское дело. И я просто не мог себе позволить на две недели выйти из рабочей жизни, все бросить и уехать неизвестно куда".

"Но в конце концов перевесило другое, – продолжает один из самых известных авторов детективов и триллеров. – Я по образованию журналист, работаю киносценаристом, пишу книги – мне постоянно нужны новые герои, новые характеры, новые типажи. А здесь мне фактически дали возможность оказаться в лаборатории, где люди ведут себя совсем не так, как в жизни. Для писателя это интересный материал. Поэтому решил: поеду, а там посмотрим, что из этого выйдет. И, кстати, ни разу не пожалел".

Оказалось, что писательская предусмотрительность пригодилась не только во время игры. Кокотюха заранее продумал, чем будет заниматься в изоляции: "У меня, как оказалось, была самая выгодная позиция среди всех игроков. Я единственный, кто заранее все просчитал и взял с собой много книг. Потому что я понимал: нас изолируют, все заберут, телефонов не будет, нормальной связи с внешним миром не будет. А я человек, который без книги долго не выдерживает. Поэтому просто машинально положил в чемодан несколько толстых томов. Причем даже примерно посчитал, сколько времени они у меня займут".

"И оказалось, что я был прав, – продолжил Кокотюха. – Передавать книги не разрешали. Поэтому остальные участники царапали стены, потому что не знали, чем себя занять в свободное время. Один из них, Сергей Гайдай, – вот он как раз проходит мимо нас. Он пытался выпросить у меня книгу, но я ему не дал: правила есть правила".

Но за пределами игры Кокотюха не относился к партнерам как к соперникам. Говорит, что настоящих друзей за две недели не обрел, но и врагов не нашел: "Слово "друг" я вообще употребляю осторожно. Друг – это человек, которого ты знаешь пять, десять, пятнадцать, двадцать лет. Вы вместе прошли через что-то. Поэтому друзей я здесь не обрел, но и врагов не нашел – это уже хорошо. Между собой участники подружились. Создали чат, общаются, встречаются. Кто-то стал ближе, кто-то просто дружит. И это, пожалуй, лучший результат такого проекта: мы поиграли в игру, но не вынесли ее за пределы игры. Я тоже поддерживаю с ними отношения, насколько могу, потому что у меня никогда нет времени. У них, наверное, больше свободного времени".

– Вы вообще близко к сердцу принимали то, что происходило в "Предателях"?

– Нет. Я вообще ничего не принимаю близко к сердцу. Единственное, о чем действительно переживал, – как там мои близкие в Киеве. Ведь мы снимали в Закарпатье, в замке Шенборнов, там было тихо. А Киев в это время бомбили. И мне не нужно было знать, что с родными. Говорил команде, что хочу выйти на связь с семьей. Они перезванивали, передавали информацию от жены. Мне этого было достаточно.

Кстати, изоляция подарила Кокоцюсе еще один неожиданный опыт – возможность пожить без телефона: "Знаете, единственное, что я хотел бы повторить после этого проекта, – чтобы у меня снова на какое-то время забрали телефон. Потому что я думаю, что большинству граждан Украины рано или поздно придется серьезно лечиться от этой зависимости. Мы постоянно заглядываем в телефон: где сейчас обстрелы, куда прилетело, что пишут, что будет дальше. Ложишься спать – еще раз проверяешь новости. Просыпаешься – первое, что делаешь, – снова смотришь ленту. Интернет, новостные ленты – в таком количестве это уже зло. А меня от этого зла на две недели просто избавили. И, честно говоря, я понял, что это очень хороший опыт".

Пошел бы во вторую игру? Отвечает, что вряд ли: "Дважды в одну реку не войдешь. Да и не думаю, что в каком-то десятом сезоне соберут тех же людей. Здесь нужны новые люди, новые характеры, новые миссии, новый опыт. Я уже побывал внутри этой машины, увидел, как она работает. К тому же не воспринимал этот приз как главную мотивацию. Победитель получит миллион гривен, а я эти деньги могу заработать, написав два сценария. Ну, максимум три (смеется). Поэтому мне не было смысла гоняться за этим миллионом. Я пришел посмотреть, поиграть, понаблюдать за людьми".

Политтехнолог Сергей Гайдай мог оказаться среди участников еще первого сезона. Говорит, что тогда не спешил с решением, поэтому в итоге не успел присоединиться к проекту: "Меня приглашали, я не отказался сразу, но начал тянуть время. А когда наконец сказал, что, возможно, соглашусь, ответили: "Извините, уже набрали участников". Но предложили присоединиться ко второму сезону". Так у Гайдая появилась возможность сначала посмотреть на формат как зритель. Увиденное его заинтересовало: "Мне понравилось, что шоу сделано очень качественно. Я подумал: ладно, хочу попробовать".

Но реальность оказалась иной, чем картинка на экране: "Только когда оказываешься внутри, понимаешь, насколько картинка отличается от жизни. Чтобы вы понимали масштаб: за день снимается примерно 15 часов материала, а в серию попадает около 50 минут. И это мы еще говорим только о съемках. А между ними мы продолжаем там жить. И вот это, пожалуй, самое сложное, потому что ты действительно полностью отрезан от всего, что происходит за пределами этого места. Нет телефона, доступа к информации, даже часов нельзя иметь, чтобы не контролировать время. Это было полное выпадение из реальности".

"Да, я совершил огромную ошибку – не взял с собой книг, – улыбается Сергей Гайдай. – Мне приносили что-то из местной библиотеки. Причем это были такие советские издания, шрифт почти выцвел. Одну книгу принесли все-таки нормальную – прочитал ее за несколько часов. Если бы знал, что так будет, привез бы с собой целый чемодан книг. Я вообще по натуре инфоголик. Мне постоянно нужно, чтобы через меня проходила какая-то информация. А здесь ее не было. И я занимался тем, что просчитывал ходы".

Несмотря на сложность изоляции, саму игру Гайдай был бы готов повторить: "Пошел бы я на "Предатели" еще раз? С удовольствием. Знаете, это всегда так: только после того, как сыграл, понимаешь, как нужно было играть".

"Я смотрела первый сезон, и мне очень хотелось оказаться в этой игре, – рассказывает интервьюер Рамина Эсхакзай. –Но меня сдерживал опыт участия в шоу "Холостяк" – это был 2014 год. Тогда перед зрителями я предстала совсем не такой, какой была в реальной жизни. И после этого мне понадобилось много времени, сил и денег на работу с психотерапевтом, чтобы все это пережить. Поэтому мой главный страх был прост: что во время монтажа меня снова покажут не такой, какая я есть на самом деле. Но я поговорила с Еленой Мандзюк, которая участвовала в первом сезоне. Она меня заверила, что продюсеры ведут себя достойно и что тебя показывают такой, какой ты себя проявляешь. Тогда я согласилась. И для меня это было не только о шоу. Прежде всего я хотела увидеть себя со стороны. Показать зрителям, какой я стала за эти 13 лет, а себе – свои сильные и слабые стороны.

В результате "Предатели" стали для нее своеобразным социальным экспериментом: "Ты какое-то время живешь с людьми и очень хорошо видишь, как они взаимодействуют между собой. Как реагируют на женщин, на мужчин, на эмоции, на чьи-то слова. Как формируется групповое мнение, насколько сложно быть лидером. Поэтому для меня этот проект в какой-то мере стал даже терапией. Когда съемки закончились, я пошла к психотерапевту, чтобы проговорить свои эмоции. И в результате поняла: в проекте всё произошло примерно так же, как и в жизни".

Самый важный вывод Рамина сделала не о других, а о себе: "Меня часто воспринимают как сильного игрока, сильного человека. Но иногда забывают, что даже сильным людям нужны союзники". А еще в игре, где все уверены в своей правоте, даже сильная интуиция может подвести: "Мне дали одну подсказку, и она оказалась верной. Но я настолько поверила этому человеку, что дальше уже не подвергала его теорию сомнению. А нужно было. Надо было еще раз все проверить".

По словам Рамины, в таких играх стоит обращать внимание не только на самых активных или самых заметных людей. Иногда больше всего влияет на ситуацию тот, кто почти не привлекает к себе внимания. "И самое интересное, что такой незаметный человек вовсе не обязательно самый сообразительный, – продолжает Рамина. – Это может быть человек, который почти ничего не говорит. Просто сидит рядом, поддакивает и как бы остается в тени. А потом оказывается, что именно она все это время влиял на ситуацию. И это снова очень похоже на жизнь. Рядом с сильными людьми, с лидерами могут быть товарищи, которые в какой-то момент оказываются предателями".

После первого опыта Рамина не ставит на нем точку: "Если бы предложили принять участие в "Предателях" еще раз, я бы согласилась. Я бы очень хотела. Мне интересно".

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"Предатели" – украинская адаптация мирового формата The Traitors, в которой 21 участник соревнуется за призовой фонд в 1 миллион гривен. Второй сезон выходит только на SWEET.TV: новые эпизоды появляются каждый четверг.

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