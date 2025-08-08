Путинист Киркоров неожиданно на публику 'позаигрывал' с Софией Ротару и рассказал, что чувствует, когда видит украинскую певицу

Прокремлевский эстрадный певец Филипп Киркоров неожиданно решил поздравить украинскую исполнительницу Софию Ротару с днем рождения, который она праздновала 7 августа. Путинист публично заявил, что до сих пор помнит первую встречу с артисткой, более того, чувствует мурашки каждый раз как видит ее.

Видео дня

Соответствующий пост с "заигрываниями" с Ротару пропагандист обнародовал на личной странице в Instagram. Он показал серию архивных кадров с украинской исполнительницей, на большинстве из которых они обнимаются, или же вместе поют на сцене.

"Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут… Я помню нашу первую встречу и мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую – всегда мурашки! Мурашки звучат как "очень", они как индикатор, вектор и ингибитор, они отражают правду, подлинность, данность, суть: когда сердце бьется часто. София Михайловна, спасибо вам за это чувство. Спасибо за эмоции, за песни, за творчество! С днем рождения! Пусть в вашем доме и сердце царит любовь", – написал путинист.

Интересно, что последний раз Филипп Киркоров публично обращался к Софии Ротару в 2022 году. Тогда он также поздравлял певицу с днем рождения, благодарил ее за "многолетнюю дружбу" и назвал "смелым лебедем".

Решение пропагандиста откровенно засыпать комплиментами украинскую артистку стало довольно неожиданным, ведь после 24 февраля 2022 года он неоднократно поддерживал начало войны и кровавую политику Кремля. Киркоров даже приезжал во временно оккупированную Горловку Донецкой области, чтобы встретиться с ранеными оккупантами. Однако выступить для россиян путинист решил не только из-за безумного патриотизма, но и с целью "отбеливания репутации". Дело в том, что после скандальной "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой его "отменили" в РФ. Иронично, что такой жест артиста оккупанты совсем не оценили, зато обозвали шоу "петушиным" и попросили больше не приезжать.

Сама же София Ротару после начала большой войны публично не высказывалась о вторжении РФ на территорию Украины. Однако все же певица время от времени делает посты в соцсетях, связанные с ужасными российскими обстрелами или событиями в родной стране.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что София Ротару впервые за последние три года поделилась новыми фотографиями. Все кадры были сделаны в Киеве, где артистка сейчас живет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!