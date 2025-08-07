Софии Ротару – 78: какие болезни ей приписывали ненавистники из России и почему фанаты артистки опасаются за ее жизнь

7 августа народной артистке Украины Софии Ротару исполнилось 78 лет. В последнее время певица почти не появляется на публике, не дает концертов и не общается с прессой, что вызывает беспокойство среди ее поклонников. В то же время в медиа и соцсетях активно распространяются предположения о возможных проблемах со здоровьем артистки.

В медиа периодически появлялись новости о серьезных диагнозах Ротару – от онкологии и туберкулеза до последствий инсультов и болезни Паркинсона. Хейтеры в сети активно поддерживали эти версии, а российские пропагандисты рассказывали, будто артистка "уже не выступает из-за дыхательных расстройств" и нуждается в особом климате. OBOZ.UA расскажет, какие именно болезни и заболевания приписывали Софии Ротару.

Последним поводом для новой волны беспокойства стало видео, датированное 2021 годом, с церемонии награждения "Национальная легенда Украины", где София Михайловна сидела среди зрителей, и камера зафиксировала тремор ее головы. В комментариях под видео пользователи начали высказывать предположения о болезни Паркинсона – тяжелое и прогрессирующее поражение нервной системы. При этом некоторые защищали артистку, отмечая, что дрожь могла быть вызвана волнением, а не диагнозом: когда Ротару встала и поздоровалась с публикой, тремор исчез.

Софии Ротару не впервые приписывают различные болезни. В медиа ранее появлялись публикации о якобы возвращении туберкулеза – болезни, которую артистка перенесла еще в молодости. В частности, пропагандистские медиа даже писали, что певица якобы проходит курс химиотерапии, хоть никаких подтверждений этому не существует.

Медиа также вспоминали ее внезапную госпитализацию в 2018 году во время концерта в Уфе. Тогда Софии Михайловне стало плохо, она потеряла сознание, не узнавала людей. Позже стало известно, что врачи обнаружили у нее следы перенесенных микроинсультов.

Часть мифов о состоянии здоровья певицы поддерживал и российский шоу-бизнес. В частности, путинист Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару якобы эмфизема легких – хроническая болезнь, при которой разрушаются стенки альвеол и уменьшается способность дышать. По его словам, именно поэтому артистка якобы проживала в Крыму и в последнее время не выходила на сцену.

"В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве – и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог", – говорил Соседов.

Однако эти слова противоречат реальности: после оккупации Крыма в 2014 году София Ротару продала свою ялтинскую недвижимость и переехала в Киев. Публичных подтверждений диагноза от самой артистки или ее семьи не было.

Сестра артистки, Аурика Ротару, в редком комментарии рассказывала, что София Михайловна чувствует себя нормально, живет спокойно, а все эти спекуляции – лишь выдумки: "Мы поддерживаем отношения и единственное, что я могу вам сказать, она здорова, у нее все хорошо".

