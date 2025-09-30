Путинист Егор Крид встретился с сыном Дональда Трампа и назвал его 'братом': о чем они говорили

Российский исполнитель Егор Крид лично пообщался с сыном 47-го президента США Дональда Трампа – Дональдом Трампом-младшим. Путинист встретился с исполнительным вице-президентом Trump Organization в рамках форума Международной ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

В своем Telegram-канале артист обнародовал ролик, где можно увидеть, что он сопровождал сына американского лидера на мероприятии. Интересно, что уже после первой встречи пропагандист решил, что установил близкие отношения с бизнесменом, поэтому в подписи к ролику назвал его сленговым словом "бро", что означает "брат".

"Было приятно познакомиться с Дональдом Трампом-младшим! Мы прекрасно провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и это было действительно продуктивно и вдохновляюще!", – написал путинист.

Кроме того, Егор Крид уже размечтался, что со временем встретится с Дональдом Трампом-младшим в США, а затем и в Москве. Исполнитель пообещал, что вместе с Умаром Кремлевым подготовит для сына американского президента "масштабное музыкально-спортивное мероприятие".

Что говорил Дональд Трамп-младший об Украине

В конце 2024 года 46-й президент США Джо Байден разрешил украинским военным бить вглубь России, используя ракеты ATACMS, максимальная дальность действия которых – 300 километров. Из-за такого решения политика Дональд Трамп-младший устроил настоящую истерику и даже назвал ответственных лиц "имбецилами".

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизнь. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Имбецилы!", – выдал сын Дональда Трампа.

Позиция Егора Крида

Поддержку террористической власти Кремля Егор Крид продемонстрировал еще в 2014 году. После оккупации Крыма Россией артист не прекратил давать концерты на полуострове. Из-за такой деятельности в 2016 году СБУ запретила путинисту въезд в Украину и внесла в базу "Миротворец".

В соцсетях Крида появлялись фотографии, которые доказывают, что он является сторонником террориста Рамзана Кадырова. О полномасштабной войне исполнитель высказывается довольно осторожно, чтобы не попасть в немилость властей и не стать фигурантом перечня "иноагентов".

Так, например, в свое время Крид недовольно реагировал на то, что украинцы не могут свободно просматривать его профиль в Instagram. Он даже комментировал гибель коллеги в результате очередного российского удара, сухо отметив, что сочувствует тем, "кто оказался в этой ситуации". Однако желание зарабатывать кровавые рубли у артиста значительно сильнее, поэтому от участия в пропагандистских мероприятиях он не отказывается.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Егор Крид рискует повторить судьбу блогера Анастасии Ивлеевой, которая до сих пор не может восстановить репутацию в РФ после скандальной "голой вечеринки". Певец устроил концерт со слишком откровенной постановкой, несмотря на то, что в зале было много детей. Из-за этого ему пригрозили административной или даже уголовной ответственностью. Подробнее читайте в нашем материале.

