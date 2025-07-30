'Пусть меня не ищут'. Музыкант, работавший с Николаем Гнатюком, рассказал, куда исчез артист и какие 'чудеса' творил на сцене

Известный украинский музыкант Дмитрий Гершензон поделился подробностями теперешней жизни кумира нескольких поколений, певца Николая Гнатюка. По его словам, сегодня артист почти не выходит на публику, живет за границей и отказывается от новых концертов.

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Об этом Дмитрий Гершензон рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант работал вместе с Гнатюком, который во времена своей популярности собирал стадионы.

"Насколько мне известно, Николай живет в Германии. Сейчас больше общаюсь с его братом (Анатолий Гнатюк – народный артист Украины, актер столичного Театра Франко. – Ред.). Толя рассказывал, что ему до сих пор звонят с просьбой передать брату предложение выступить с концертом. А Николай отвечает: "Говори, что я пока не пою, пусть меня не ищут", – отметил Гершензон.

Он также добавил, что Гнатюк всегда был особенным, неординарным человеком, а его поведение на сцене порой казалось мистическим: "Николай Васильевич мог во время концерта увидеть только ему видимую "черную дыру" на сцене, в которую, как он считал, нельзя ступать. А вот там, мол, можно. Ну он такой, как говорится, довольно суеверный. В этом очень похож на своего земляка – Василия Ивановича Зинкевича".

Ранее в интервью OBOZ.UA Анатолий Гнатюк, брат Николая Гнатюка, рассказывал, что тот переехал к сыну, который уже долгое время живет за границей. По словам Анатолия Гнатюка, он в последний раз видел старшего брата незадолго до полномасштабной войны: "У нас хорошие, братские отношения. Он старше на 12 лет, и я всегда к нему прислушиваюсь. Тем более, что он очень мудрый человек – всегда был таким".

"Скажу так: живется ему, как всем украинцам, где бы они ни были, морально трудно, потому что мысли только одни – о войне. А физически – Слава Богу. Он очень переживает за все, что происходит здесь. Общаемся мы часто – в неделю созваниваемся несколько раз. И списываемся – постоянно на связи", – добавил Анатолий Гнатюк.

OBOZ.UA также рассказывал подробности из личной жизни артиста: о единственном браке с журналисткой Натальей, сыне Александре и разводе с женой.

Полное интервью с Дмитрием Гершензоном читайте на OBOZ.UA в четверг, 31 июля.

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