В 92 года умер старейший член британской семьи монархов: чем известна герцогиня Кентская и почему она отреклась от официальных обязанностей

4 сентября в возрасте 92 лет отошла в мир иной герцогиня Кентская Кэтрин. С 2022 года она была старейшим членом королевской семьи Великобритании после смерти Елизаветы II.

Трагическое известие сообщили в Букингемском дворце. Отмечается, что герцогиня ушла из жизни в окружении близких.

"Ее Королевское Высочество мирно умерла в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи. Король и королева, а также все члены королевской семьи, присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по потере и с теплотой вспоминают преданность герцогини в течение всей жизни всем организациям, с которыми она была связана, ее страсть к музыке и сочувствие к молодым людям", – говорится в посте.

На официальной странице в Instagram память герцогини Кентской почтили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Супруги отметили, что она была невероятно трудолюбивым человеком и всегда была готова помочь окружающим.

Кто такая герцогиня Кентская

Кэтрин Люси Мэри Уорсли родилась в 1933 году в Йоркшире. Она росла в состоятельной семье в роскошном поместье Говингем-Холл. В 1956-м герцогиня Кентская познакомилась со своим будущим мужем, двоюродным братом покойной королевы Елизаветы II – принцем Эдвардом. Сначала мать герцога Кентского была против их отношений, но все же в 1961-м одобрила союз. 8 июня того же года пара официально заключила брак.

Их свадьба стала довольно знаковым событием, ведь состоялась в городе Йорк впервые за 600 лет. На торжественном мероприятии, кроме британских монархов, присутствовали члены королевских семей из Греции, Испании и Дании.

Супруги впервые стали родителями 26 июня 1962 года. У них родился сын, которого назвали Джорджем. Через два года на свет появился второй ребенок пары – девочка Хелен Тейлор. В 1970-м герцог и герцогиня Кентские стали многодетными родителями, ведь родился их третий сын Николас Виндзор.

Возможно, их семья могла быть еще больше, однако Кэтрин Уорсли больше не смогла выносить малыша. Сначала герцогиня Кентская пережила выкидыш, а в 1975 году врачи были вынуждены сделать прерывание беременности, ведь она заболела краснухой. Через два года она родила мертвого мальчика.

Герцогиня Кентская приняла католицизм

В определенный период жизни у герцогини Кентской возникли проблемы с физическим и психологическим здоровьем. Утешение она нашла в религии. В январе 1994 года супруга принца Эдварда присоединилась к Римско-католической церкви, став первой представительницей британской монархии, которая это сделала с 1685-го. Такое же решение приняли и другие члены ее семьи.

Королева Елизавета II поддержала герцога и герцогиню Кентских. Ее Высочество даже не лишила супругов титулов и права наследовать престол, несмотря на Акт о наследовании 1701 года, где указано, что только протестанты могут получить королевскую власть.

Кэтрин отказалась от исполнения королевских обязанностей

Герцогиня Кентская на протяжении многих лет увлекалась музыкой. В 1996 году она решила отречься от своих официальных обязанностей как член семьи монархов и стала учительницей. Она преподавала музыку в начальной школе.

"Только директор знал, кто я такая. Родители не знали, ученики не знали. Никто ничего не замечал. Об этом никто не говорил – все прекрасно работало", – описывала этот опыт герцогиня.

В 2002 году Кэтрин Уорсли отказалась и от титула "Ее Высочество". Однако это не помешало ей посещать важные мероприятия для семьи монархов, такие как свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, или дни рождения Елизаветы II.

Герцогиня Кентская занималась благотворительностью

В 2004 году жена принца Эдварда основала благотворительную организацию Future Talent, основная цель которой "предоставить каждому ребенку равные возможности достичь успеха в музыке". Компания сотрудничала с начальными школами по всему миру.

Кроме того, герцогиня Кентская сотрудничала со многими другими благотворительными организациями и часто присоединялась к работе ЮНИСЕФ. Она посещала онкологические больницы и была волонтером в заведении для бездомных.

