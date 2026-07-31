Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому режиссеру и Z-патриоту Владимиру Бортко. Согласно материалам дела, пропагандист использует свою многомиллионную аудиторию в стране-агрессоре, чтобы оправдывать полномасштабное вторжение РФ на территорию нашей Родины.

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Следователи предъявили украинофобу обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

Следователи собрали доказательную базу, согласно которой во время своих интервью Владимир Бортко призывал военно-политическое руководство РФ нанести удар тактическим ядерным оружием по территории нашей страны. Кроме того, режиссер неоднократно участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении, где откровенно ставил под сомнение Украинскую государственность и выступал за оккупацию нашей Родины.

"Скажу не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины нет, украинцев тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-нибудь мы все равно объединимся. Вплоть до того, что в итоге принадлежало Польше: то есть Львов и все остальное", – цинично заявил Z-патриот.

Учитывая антиукраинскую деятельность Бортка, СБУ и ОГП сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников с использованием средств массовой информации).

Реакция режиссера

После заочного сообщения о подозрении от СБУ и ОГП Владимир Бортко пошел жаловаться в российские медиа. Адекватной реакции на ситуацию он продемонстрировать не смог, а лишь сделал нелепое заявление: "Меня это волнует как прошлогодний снег".

Отметим, что Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. Мать режиссера Марина Захаренко была уроженкой Украины, а с 18 лет он воспитывался в семье своего отчима – украинского драматурга Александра Корнийчука. Высшее образование Бортко получил в Киеве, где некоторое время и работал, однако все это не помешало ему стать Z-патриотом до мозга костей.

В период с 2011 по 2021 годы режиссер, известный по проектам "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита" и "Тарас Бульба", был депутатом Государственной Думы РФ. Он подписал письмо в поддержку политики диктатора Владимира Путина относительно аннексии Крыма, а также положительно отнесся к провозглашению независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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