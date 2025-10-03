Принц Уильям, который рассорился с Гарри, дал редкий комментарий о брате на телевидении

Принц Уильям, который годами находится в длительном конфликте с принцем Гарри, неожиданно вспомнил брата во время нового интервью. Наследник британского престола стал героем эпизода телепрограммы Юджина Леви "Неохотный путешественник", где откровенно рассказал о своем детстве, воспитании детей и роли, которую готовится занять как будущий король.

Видео дня

Как пишет People, говоря о вызовах, которые стоят перед ним, принц Уэльский подчеркнул, что стремится к изменениям в самой системе монархии и в воспитании своих детей. При этом он редко и очень осторожно упомянул брата, Гарри.

"Конечно, я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно улучшают жизнь людей. С определенной осторожностью, я надеюсь, что мы не вернемся к некоторым практикам прошлого, с которыми нам с Гарри пришлось вырасти, – и я сделаю все возможное, чтобы убедиться, что мы не вернемся к этой ситуации, – заявил Уильям. – Я думаю, можно смело сказать, что изменения входят в мою повестку дня. Изменения навсегда".

Его слова стали неожиданным сигналом для британцев, ведь обычно старший сын короля Чарльза III избегает упоминаний о брате. Вражда между ними обострилась еще в 2020 году, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и переехали в США. Дальнейшие интервью, документальные проекты и скандальные мемуары Гарри "Spare" ("Запасной") лишь усугубили конфликт.

Королевские эксперты подчеркивают, что нынешняя пропасть между братьями является почти непреодолимой. Автор книги "Битва братьев" Роберт Лейси убежден: "Раскол очень глубокий и очень длительный. По моему мнению, он не изменится, пока Гарри не сделает шаг и не извинится".

Другие биографы добавляют, что оба принца ждут примирения "на своих условиях", и именно это делает ситуацию безвыходной. При этом многие специалисты возлагают вину за испорченные отношения на Меган Маркл. Королевский комментатор Хилари Фордвич заявила, что у членов семьи существует "постоянное недоверие" к жене принца Гарри, ведь любые частные разговоры могут стать темой для публичных проектов.

Несмотря на всю напряженность, Гарри в последнее время делал шаги навстречу. Появлялась информация, что он предлагал "оливковую ветвь" и встречался с отцом, королем Чарльзом. Однако, по сообщению The Mirror, Уильям категорически отказался от возможного воссоединения, считая, что брат неоднократно ставил личные интересы выше семейных.

Как сообщал OBOZ.UA, в доме принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон царит молчаливое табу: имя Меган Маркл там фактически под запретом. Причина – глубокая обида, которую супруги испытывают из-за публичных заявлений принца Гарри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!