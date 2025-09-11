Появились подробности первой за 19 месяцев встречи Чарльза III с принцем в изгнании Гарри

Король Чарльз III и его младший сын, принц Гарри, впервые встретились лично после 19-месячной паузы в общении. Герцог Сассекский прибыл в Лондон с рабочим визитом и 10 сентября посетил резиденцию Кларенс-Хаус, где его ждал монарх.

Это стало первой очной встречей отца и сына с февраля 2024 года – времени, когда Чарльз объявил о начале лечения от онкологического заболевания. Как пишет People, принца Гарри видели, как он приехал на машине в резиденцию около 17:20 по местному времени, пробыл внутри почти час, а затем покинул здание.

Детали частной встречи

Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз III и принц Гарри провели частное чаепитие, но от дальнейших комментариев воздержался. Представители герцога Сассекского повторили аналогичную позицию: встреча действительно состоялась, однако ее ход не будут разглашать.

Этот визит стал важным шагом в отношениях, которые долгое время оставались напряженными. Ранее инсайдеры рассказывали, что король не отвечал на звонки сына и игнорировал его сообщения, а Гарри неоднократно публично заявлял о стремлении к примирению.

Визит Гарри в Британию

Принц вернулся на родину 8 сентября, в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II, чтобы почтить ее память. Он также посетил церемонию вручения WellChild Awards в Лондоне и на следующий день отправился в Ноттингем для участия в молодежных инициативах.

В среду, 10 сентября, герцог Сассекский посетил Центр исследования взрывных травм Имперского колледжа Лондона, где пообщался с поклонниками. В тот же день король прилетел из Балморала в Лондон, где провел официальные аудиенции и встретился с сыном.

Ранее между отцом и сыном было несколько попыток сближения, но они завершались безрезультатно. Принц Гарри заявлял, что стремится к примирению, признавая, что выход книги "Запасной" (Spare) осложнил его отношения с Виндзорами.

Хотя король Чарльз и принц Гарри сделали шаг навстречу, конфликт с принцем Уильямом, его братом, остается открытым.

Последняя встреча отца и сына

Герцог Сассекский еще в мае 2024 года ездил в Великобританию. Несмотря на надежду на встречу с отцом, королем Чарльзом III, этого не произошло – монарх, который проходит лечение от онкологии, не смог выделить время из-за "плотного графика".

Визит принца был приурочен к 10-й годовщине "Игр непокоренных". Гарри получил от короля известие, что аудиенция в этот раз невозможна.

Как сообщал OBOZ.UA, в доме принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон царит молчаливое табу: имя Меган Маркл там фактически под запретом. Причина – глубокая обида, которую супруги испытывают из-за публичных заявлений принца Гарри.

