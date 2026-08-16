Принц Гарри передумал отречься от Англии и больше не ездить туда: инсайдер рассказал, что изменило его планы

Принц Гарри, похоже, изменил свое отношение к Великобритании и больше не планирует ограничивать поездки на родину. Герцог Сассекский хочет возвращаться в страну "каждые несколько месяцев" в течение следующего года.

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По словам инсайдера из его окружения, на такие планы повлияло недавнее примирение с отцом, королем Чарльзом III. Как пишет The Times, июльский визит в Великобританию оставил принца Гарри "воодушевленным", "очень счастливым" и "действительно полным энергии".

После этого герцог якобы решил приезжать в страну "все чаще и чаще".

"Схема его визитов хорошо работает, поэтому частота поездок увеличится, особенно в преддверии "Игр непокоренных", которые он твердо решил сделать лучшими за всю историю. Поэтому он будет приезжать сюда гораздо чаще – каждые несколько месяцев. Судя по тому, как складываются обстоятельства, он будет стремиться проводить здесь все больше времени", – рассказал инсайдер.

По словам источника, теперь принц Гарри хочет, чтобы его поездки в Великобританию были сосредоточены на семье и благотворительной деятельности, а не на судебных спорах и конфликтах с королевской семьей.

"Он хочет здесь больше поддержки, больше поездок домой, меньше судебных драм. И он всегда любит видеться со своей семьей", – добавил собеседник издания.

Ближайший визит принца Гарри в Великобританию запланирован на сентябрь. Герцог проведет в стране около недели: он должен принять участие в мероприятиях, посвященных "Играм непокоренных", которые состоятся следующим летом, а также поддержать благотворительную организацию WellChild, помогающую тяжелобольным детям.

Пока неизвестно, присоединятся ли к нему Меган Маркл и их дети – 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет. Также не определено, где именно принц Гарри остановится во время визита.

Окончательным поворотным моментом в этой истории для герцога стал его приезд в Великобританию в июле. Тогда король Чарльз III тайно встретился с сыном, его женой и детьми. На встрече также присутствовала королева Камилла.

Это стало первой личной встречей отца и сына за четыре года. Последний раз Чарльз III видел Арчи и Лилибет в 2022 году, когда им было всего три и один год соответственно.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от роли старших членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США. С тех пор отношения герцога с семьей Чарльза неоднократно становились предметом публичных конфликтов.

Ранее OBOZ.UA писал, что супруга принца Гарри отдаляется от британской короны после поездки в Англию.

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