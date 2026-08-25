"Зрадники" 2 сезон. Объявлены имена звездных участников и сюрприз, который ждет зрителей: когда премьера

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV раскрыл имена участников второго сезона реалити-шоу "Зрадники". Согласно сценарию проекта, они встретятся в одном поезде и отправятся во Дворец Шенборнов, а уже 17 сентября, в день премьеры, зрители узнают – кто станет "верным", а кто наденет маску "предателя".

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Новый сезон подготовил для участников еще больше зрелищных испытаний, неожиданных поворотов и сюрпризов, ведь главный приз шоу вырос до 1 миллиона гривен. Не менее увлекательным проект станет и для зрителей, ведь они увидят на экранах знакомые лица, которые создатели шоу раскрыли в зрелищном ролике.

Среди звездных участников второго сезона "Зрадників" оказались: интервьюер-миллионник Рамина Эсхакзай, блогер-миллионник Дмитрий Варварук, комик из "Львов на джипе" Константин Трембовецкий, супермодель Татьяна Брик, политтехнолог Сергей Гайдай, автор бестселлеров Андрей Кокотюха, фермер-блогер Анжелика Вышебаба.

Вместе с ними в шоу появятся журналистка Диана Бондаренко, художница Влада Бучко, блогер Анастасия Власенко, учительница Оксана Ворожбит, полиграфолог Владислав Гошук, ветеран Алексей Дернов, подполковник Алина Ковальская, бортпроводница Екатерина Кудлач, креативщица и призер чемпионата мира по игре "Мафия" Лолита Лайзан, диктор Дмитрий Морозюк, архитектор Михаил Напорчук, домохозяйка Мария Миронова, генеолог Сергей Фазульянов, кинолог-спасатель Павел Шурко.

Как подчеркнула шоураннер и руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская, в этом году для проекта подобрали исключительную команду игроков, каждый из которых обладает глубокими дедуктивными способностями, проверенными в реальной жизни.

"Для нас этот состав участников – своеобразный срез украинского общества. Все участники максимально непохожи друг на друга – по профессиям, возрасту, характерам, жизненному опыту. Впрочем, всех объединяет азарт, любовь к интеллектуальным играм и незаурядные детективные способности. У кого-то они врожденные, интуитивные. У кого-то – приобретенные благодаря профессиональному или жизненному опыту. Впрочем, поможет ли это им в игре – вот здесь начинается самое интересное", – отметила Кричковская.

Создатели шоу также подготовили для зрителей интересный сюрприз. Во втором сезоне "Зрадників" появится новый персонаж – дворецкий из потустороннего мира Соломий. А вот в роли ведущего вернется любимец аудитории – Граф в исполнении актера Алексея Гнатковского.

"Во втором сезоне все игроки думали, что знают, как играть, разгадали игру и из-за этого совершали катастрофические ошибки. Мы еще глубже погружаемся в человеческую психологию. Зрители увидят, что с людьми творят фобии и паранойя. Вы увидите, как самоуверенные игроки совершают ошибки и сбивают других с правильного пути. Отличить правду от лжи становится еще сложнее. Второй сезон еще глубже погружается в человеческую душу: эмоции, страхи, переживания. И это дает каждому зрителю возможность не только посмотреть со стороны, но и познать самого себя, понять, как бы он или она поступили в такой ситуации", – прокомментировал второй сезон проекта Гнатковский.

Кстати, идею для видео, которое приоткрыло завесу следующего сезона реалити-шоу, предложила Рамина Эсхакзай. Команда шоу сделала его более зрелищным, добавив отсылки к классическим детективам и "Зрадникам".

"Зрадники" – это история о людях, которые оказываются в замкнутом пространстве с незнакомцами. Они не знают друг друга, не могут полностью доверять, но в то же время вынуждены взаимодействовать, если хотят победить. Точно так же и в классическом детективе: каждый может оказаться под подозрением, но героям все равно приходится объединяться и помогать друг другу, ведь от этого зависит их собственная судьба", – описала проект Рамина Эсхакзай.

Что интересно, 17 сентября зрители увидят сразу несколько эпизодов второго сезона "Зрадників". Следующие серии будут выходить на SWEET.TV каждую неделю по четвергам и будут доступны в любое удобное для зрителей время.

Как ранее писал OBOZ.UA, первый сезон реалити-шоу стал одной из самых обсуждаемых премьер сезона. По состоянию на конец 2025 года "Зрадників" посмотрели более 3 миллионов человек, а каждый эпизод вызвал у аудитории массу вопросов. Чтобы не утомлять зрителей интригой, создатели проекта раскрыли пять самых интересных фактов о шоу. Подробности читайте в нашем материале.

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