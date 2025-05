Максим Нелипа потерял сознание: друзья погибшего ведущего впервые рассказали о случае во время эфира 'Танцев со звездами'

Хореограф Алена Шоптенко, которая танцевала в паре с Максимом Нелипой во втором сезоне "Таців з зірками", вспомнила историю на паркете, которая характеризует телеведущего как очень ответственного и самоотверженного человека. Накануне одного из выпусков программы Максим тренировался до изнеможения всю ночь, а во время прямого эфира от истощения на несколько секунд потерял сознание.

Об этом Шоптенко рассказала в разговоре с OBOZ.UA. Алена Шоптенко говорит, что тяжело переживает потерю товарища, который героически ушел из жизни 12 мая 2025 года.

"Я хорошо помню один момент, – рассказывает Алена Шоптенко, – Мы танцевали самбу, репетиции продолжались всю ночь. Это очень тяжелый танец, он всем нелегко дается, позже его даже участники прозвали "танцем-убийцей". Никто не мог быстро усвоить, Максу он тоже не поддавался, поэтому так долго репетировали. И, думаю, он изрядно устал, однако никак не выказывал этого. И когда мы вышли на паркет, начали танцевать, почувствовал слабость, потерял равновесие, но очень быстро пришел в себя. Однако номер мы тогда так и не дотанцевали".

"К сожалению, после "Танцев со звездами" мы не так часто общались, – продолжает Алена Шоптенко, – Но я хорошо помню, каким он был во время нашей совместной работы. Это позитивный человек, он был невероятно компанейским. Вот сейчас говорю "был", а не верю, что это так... Человек-душа. Он очень вкладывался в тренировки. Не все давалось легко – и это нормально. Но меня поражало, на каком позитиве он все время находился, как просто реагировал на замечания жюри. Вот даже не вспомню, чтобы серьезно расстраивался, все воспринимал с юмором".

"Знаете, меня как-то Бог до этого берег, за три года – это первая близкая потеря для меня", – добавляет Елена. – Я теперь хорошо понимаю каждого украинца, который остался в этой войне без кого-то из тех, кого очень хорошо знал. Это тяжело".

Телеведущая Тала Калатай, которая в свое время дружила с Максимом Нелипой и его семьей, тоже в разговоре с OBOZ.UA вспомнила его работу в "Танцах": Знаете, он был очень талантлив не только в профессии ведущего. И пел, и танцевал. В тех "Танцах со звездами" репетировал до изнеможения. Он и так не коренастого телосложения, а после – казалось, вообще ничего от него не осталось. Во время одного из выступлений потерял сознание в прямом эфире. Быстро пришел в себя: "Show Must Go On!" Он был невероятным максималистом – все должно было быть сделано на самом высоком уровне".

