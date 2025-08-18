Потап впервые прокомментировал слухи о 'тайном сыне' с Настей Каменских

Беглый рэпер Потап впервые высказался относительно слухов о якобы совместном ребенке с Настей Каменских. На резкий и неожиданный вопрос журналистки о "тайном сыне" артист сначала удивленно посмотрел на журналистку, а затем коротко опроверг информацию.

Во время разговора с украинкой в Британии Юлией Фицайло рэпер ответил на украинском:"Ты откуда это взяла? Не правда! У нас нет с Настей ребенка". После этого Потап быстро перевел тему на творческие достижения Каменских, рассказывая о ее новых проектах и планах на сцене.

Слухи о "тайном сыне" появились еще несколько лет назад, когда Настя Каменских на некоторое время исчезла из публичного пространства. Звездный продюсер "Люкс ФМ" и ведущий Евгений Фешак лишь недавно публично подтвердил эти предположения, заявив, что у пары якобы есть сын, который сейчас проживает в Испании, а родители сознательно скрывают его от публики.

Вместе с ним в эфире были коллеги Мила Еремеева и Артур Адамов. Адамов напомнил, что слухи ходили уже давно, ведь публика заметила отсутствие Каменских и догадывалась о возможной беременности. Несмотря на заявления Фешака, ни Потап, ни Каменских ранее никогда не подтверждали и не опровергали информацию о совместном сыне.

Недавно Потап снова затронул тему детей в разговоре с журналистами. Артист заявил, что он и его жена "в процессе" и активно работают над пополнением в семье. Напомним, что Потап имеет 16-летнего сына Андрея от первого брака с продюсером Ириной Горовой и поддерживает с ним теплые отношения, даже находясь за границей после начала полномасштабной войны в Украине.

Потап и Настя Каменских поженились в мае 2019 года после многолетнего творческого и личного партнерства. Несмотря на постоянные слухи о беременности Каменских и возможном появлении общих детей, пара официально никогда не сообщала об этом.

