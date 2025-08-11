Звездный продюсер подтвердил слухи о совместном ребенке Потапа и Каменских и сказал, где он живет

Звездный продюсер "Люкс ФМ" и ведущий Евгений Фешак публично подтвердил слухи, что у Насти Каменских и Потапа уже есть общий ребенок. По его словам, мальчик якобы проживает в Испании, а родители сознательно скрывают его от внимания публики.

Об этом он заявил во время эфира "#ністиданісовісті", где обсуждал личную жизнь звездной пары вместе с коллегами Милой Еремеевой и Артуром Адамовым. Ведущие вспомнили, что слухи о вероятном отцовстве супругов появились еще несколько лет назад, когда певица на некоторое время исчезла из публичного пространства.

"Вообще, помните, ходили слухи, когда Настя была очень "в теле", что она уже тогда родила ребенка. И они его просто скрывают. Очень долго они в отношениях и детей нет", – рассказал Адамов слухи.

Фешак подтвердил эти предположения и добавил, что речь идет о мальчике, который сейчас якобы живет в Испании. В ответ Еремеева пошутила об имени ребенка, отметив, что, вероятно, имеет украинское имя, но с испанскими корнями – Педро (укр. – Петро).

Ни Потап, ни Каменских ни разу не подтверждали и не опровергали слухи о рождении общего ребенка. На этот раз они также воздерживаются от комментариев.

Недавно Потап снова затронул тему детей в разговоре с журналисткой для YouTube-канала Lazarevatut. Он признался, что готов стать отцом во второй раз и вместе с женой активно работает над пополнением в семье: "Мы в процессе. Нам нравится процесс. Мы работаем".

У артиста уже есть 16-летний сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой. По словам рэпера, несмотря на жизнь за границей после начала полномасштабной войны, он поддерживает теплые отношения с сыном.

Потап и Каменских поженились в мае 2019 года после многолетнего творческого и личного партнерства. Несмотря на постоянные слухи о беременности певицы, официально о появлении общих детей пара не сообщала.

