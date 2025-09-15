Поработала над ошибками: певица, которая хуже всех оделась на Met Gala 2025, засияла в украинском образе на красной дорожке 'Эмми'. Фото

Участница K-pop-группы BLACKPINK Лалиса Манобан (Лиса), которая оскандалилась своим образом на грандиозном мероприятии моды Met Gala 2025, произвела кардинально другое впечатление на общественность во время церемонии награждения кинопремии "Эмми 2025". Тайская исполнительница вышла на красную дорожку во впечатляющем аутфите от украинского бренда и собрала на себе кучу восторженных взглядов.

Видео дня

Рэперша, которая появилась в третьем сезоне комедийно-драматического сериала HBO "Белый лотос", не получила ни одной награды за актерскую игру, однако точно запомнилась аудитории благодаря своему внешнему виду. На торжественном мероприятии она засияла в элегантном аутфите от Lever Couture.

Лиса предстала перед публикой в эффектном розовом платье с открытыми плечами. Наряд прекрасно подчеркнул подтянутую фигуру артистки, а благодаря асимметричной юбке со шлейфом было видно и ее стройные ноги. Образ звезды будто создан из большого количества лент, соединенных между собой в интересные формы, которые красиво спадают на пол.

Аутфит Лиса дополнила мерцающими туфлями на каблуках, массивным ожерельем, кольцами и несколькими другими украшениями. Рэперша распустила волосы и немного подкрутила пряди. Внешность она подчеркнула благодаря нежному макияжу.

Скандал с артисткой на Met Gala 2025

Темой благотворительного fashion-мероприятия стала Superfine: Tailoring Black Style ("Чрезвычайно изысканно: Пошив черного стиля"). Главной идеей Met Gala 2025 было сосредоточиться на историческом и культурном влиянии стиля темнокожих дизайнеров, модельеров и общественных деятелей на индустрию моды. Тема должна была отражаться как в оформлении мероприятия, так и образах гостей, однако Лиса интерпретировала ее в довольно странном формате.

Рэперша посетила мероприятие в мерцающем черном блейзере с прозрачными вставками от Louis Vuitton, сделала красивую прическу и макияж. На первый взгляд кажется, что ее аутфит был довольно стильным, однако стоит присмотреться к деталям. На ткани трусиков и пиджака Лисы вышиты лица женщин, очень похожих на знаковых борцов за права темнокожих – Розу Паркс, Майю Энджелоу и Энн Лоу.

Изображения были частью художественного проекта известного афроамериканского художника Генри Тейлора, который в свое время сотрудничал с Louis Vuitton. Согласно официальному заявлению бренда, вышитые портреты представляют "лиц, которые повлияли на жизнь художника". Однако такая идея совсем не понравилась общественности, поэтому исполнительница столкнулась с критикой в сети.

Что известно о Лисе

Певица родилась 27 марта 1997 года. Сначала родители дали ей имя Пранприя Манобан, однако изменили на Лалиса из-за совета гадалки. Рэперша с самого детства занималась танцами и даже была участницей группы We Zaa cool. Она с раннего возраста интересовалась K-pop-индустрией.

В 13 лет Лиса приняла участие в прослушивании в компанию YG Entertainment и стала единственной среди 4000 участников, прошедших отбор. Тогда исполнительница почти не знала корейский язык, ведь только переехала из Таиланда, из-за чего сталкивалась со многими трудностями. Представители компании запрещали другим стажерам разговаривать с Лисой на английском, и в конце концов она выучила корейский язык.

В августе 2016 года Лиса дебютировала в индустрии к-поп в составе женской группы BLACKPINK. Первые треки артисток Whistle и Boombayah сразу стали хитами не только в Южной Корее, но и в мире. В 2021-м рэперша выпустила сольный сингл Lalisa, который за 24 часа собрал 73,6 миллиона просмотров.

В сентябре 2023 года звезда стала главной артисткой парижского кабаре Crazy Horse. Она выходила на сцену в откровенных образах, из-за чего нарвалась на хейт со стороны поклонников в Южной Корее.

Стоит заметить, что еще с момента дебюта Лиса стала любимицей многих модных брендов. Она стала амбассадором MAC Cosmetics, Bulgari и Penshoppe. Динамичность треков артистки и ее харизматичное исполнение делают ее невероятно популярной во всем мире. В 2018 году она получила премию "Человек года", а Министерство культуры Таиланда присвоило ей звание культурного посла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Джейсон Момоа с розовыми ногтями бросил вызов стереотипам на Венецианском фестивале 2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!