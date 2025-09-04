Джейсон Момоа с розовыми ногтями бросил вызов стереотипам: каким был самый смелый мужской образ на Венецианском фестивале 2025

Актер Джейсон Момоа устроил настоящий модный фурор на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2025. 46-летний актер, известный по ролям в фильме "Аквамен" и сериале "Игра престолов", появился на премьере своего нового фильма "В руках Данте" в образе, который стал одним из самых обсуждаемых на кинособытии.

Момоа вышел на дорожку в светло-розовом костюме свободного кроя, сочетая его с белой льняной рубашкой и сандалиями-беркенштоками того же оттенка. Дополнили образ распущенные вьющиеся волосы, массивные солнцезащитные очки и главный акцент – розовый педикюр. Актер без колебаний продемонстрировал накрашенные ногти на ногах, еще раз подчеркнув, что для него стиль и самовыражение не имеют никаких ограничений.

"У меня есть свои беркенштоки и мои уродливые ноги, но они накрашены!" – с улыбкой сказал он в своих InstaStories перед выходом на дорожку, пишет People.

Особенным этот вечер сделало еще и присутствие его 16-летнего сына Накоа-Вульфа Момоа. Подросток поддержал отца в Италии и вышел на красную дорожку в розово-черной рубашке и брюках на пуговицах. Хотя он не последовал идее отца с педикюром, их образы вместе выглядели согласованно и гармонично.

Момоа с гордостью рассказывал журналистам, что наблюдать за первым актерским опытом своего сына в предстоящем фильме "Дюна: Часть третья", где Накоа-Вульф играет Лето II, стало для него чрезвычайно волнующим моментом.

Что касается самого фильма "В руках Данте", то это новый криминальный триллер режиссера Джулиана Шнабеля. Лента рассказывает историю о рукописи "Божественной комедии" Данте, который проходит путь от священника до босса мафии в Нью-Йорке. Кроме Момоа, в проекте снялись Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино и даже легендарный режиссер Мартин Скорсезе.

