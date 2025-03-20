Пономарев и Мозговая поздравили непубличную дочь Евгению с днем рождения и показали, какой она выросла. Фото

Украинский певец Александр Пономарев и музыкальный продюсер Елена Мозговая поздравили свою общую 27-летнюю дочь Евгению с днем рождения, поделившись теплыми и нежными словами через социальные сети. Несмотря на то, что Евгения не публичная личность, ее родители не остались равнодушными к важной дате и поделились своими чувствами и архивными фотографиями с поклонниками.

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Александр Пономарев опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил свою дочь с важным событием в ее жизни. Он не стал ограничиваться лишь кратким пожеланием и обратился к Евгении словами, полными любви и искренности.

"У моей Дочери Евгении сегодня День рождения! Люблю тебя и желаю тебе Божьей опеки, мудрости и любви! Много и благих лет, дочка!" – написал артист. Это подтверждает, что, несмотря на редкие встречи, между отцом и дочерью сохраняются теплые отношения, полные заботы и поддержки.

Елена Мозговая также поделилась своими эмоциями в Instagram, добавив еще больше тепла в поздравления. "Мое прекрасное солнышко, моя принцесса Евгения, моя красавица, люблю тебя сильно, сильно, безусловно и абсолютно! Будь счастлива – это самое главное! Целую! Очень соскучилась", – написала она, продолжая проявлять безграничную любовь и поддержку своей дочери.

Известно, что в браке Елена Мозговая и Александр Пономарев пробыли 10 лет, и у них родилась дочь Евгения. В то же время старшая дочь Елены Мозговой, Зоя, для певца небиологическая, но он ее любит как родную.

Напомним, Зоя Мозговая недавно сделала важный шаг в личной жизни. Она официально сделала каминг-аут, рассказав о своей сексуальной ориентации и счастливых отношениях с партнером Юлией. Зоя отметила, что находится в отношениях с девушкой уже год и испытывает глубокое чувство любви и спокойствия, что пришло с открытостью по поводу своих чувств.

Елена Мозговая, мать Зои, первой выразила свою поддержку дочери в этом важном шаге. Она опубликовала эмоциональный комментарий, отметив, что полностью поддерживает ее выбор и хочет быть счастливой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Мозгова показала фотографию своей 9-летней дочери от певца и композитора Дэвида Аксельрода – Соломии, решившаяся на смелые изменения во внешности.

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