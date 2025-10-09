Подкопаева, которая родилась в Донецке, отреагировала на разговоры об 'обмене территориями' и объяснила, почему это бессмысленная идея

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева откровенно призналась, как относится к разговорам об "обмене территориями", которого очень часто требует страна-агрессор Россия. Спортсменке, которая родилась в Донецке, довольно неприятно слышать о распространении подобной идеи, поскольку она считает ее максимально абсурдной.

Видео дня

Как пояснила олимпийская чемпионка, она просто не понимает, как можно "обменивать" территории, что и так принадлежат нашей Родине. Об этом гимнастка рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Как можно менять украинские территории на украинские территории. Это очень странно и нелепо", – высказалась заслуженный мастер спорта Украины.

В то же время Лилия Подкопаева считает, что не может говорить о том, стоит ли отдать России Донбасс ради мира. Свою позицию спортсменка объяснила тем, что уже длительное время живет в США, поэтому не находится в условиях войны и под российскими обстрелами, как другие украинцы.

"Мне интересно с военными поговорить. Они понимают ситуацию, знают, что происходит. Можем ли мы сейчас выйти на границы хотя бы 2014 года?" – сказала спортсменка.

Отметим, что говоря об "обмене территориями", РФ хочет, чтобы украинские военные вышли из Донецкой и Луганской областей. Взамен страна-агрессор обещает заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, а также вернуть под контроль Украины оккупированные участки Сумской и Харьковской.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лилия Подкопаева вспомнила последний разговор с Яной Клочковой, которая скрывается в Крыму и молчит о войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!