Лилия Подкопаева вспомнила последний разговор с Яной Клочковой, которая скрывается в Крыму и молчит о войне

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева рассказала, когда в последний раз общалась с пловчихой Яной Клочковой, которая ни разу и словом не обмолвилась о войне на Родине, более того, перебралась в оккупированный Крым. Как поделилась заслуженный мастер спорта Украины, они перестали общаться еще до начала полномасштабного вторжения, а последний разговор совсем не был оживленным.

Тогда Подкопаева поздравила "Золотую рыбку" с днем рождения и заметила, что она исчезла из ее друзей в соцсетях. Пловчиха исправила такую ситуацию, однако вскоре перестала выходить на связь. Об этом гимнастка рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Я написала ей поздравление с днем рождения и сказала: "Почему-то ты исчезла у меня из друзей на Facebook". Она меня снова добавила, но на этом все. Это было до войны. Мне кажется, лет пять назад. Я не хочу обсуждать. Хочу, чтобы украинцы были с Украиной. Но мы не можем влезть в головы и что-то переключить", – высказалась олимпийская чемпионка.

Где сейчас Яна Клочкова

Самая титулованная спортсменка Украины и четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова в течение длительного времени развивала свою карьеру на территории нашей страны. Она часто появлялась на публике в вышиванках и выступала экспертом во многих отечественных проектах. Спортсменка основала детские соревнования по горным лыжам "Кубок Яны Клочковой" в Буковеле, а также Всеукраинский турнир по плаванию "Золотая рыбка" в Харькове.

Однако свое истинное лицо пловчиха показала после 24 февраля 2022 года. Она ни разу не осудила кровавую политику Кремля и полностью исчезла из информационного пространства. Как оказалось, спортсменка вместе с сыном сбежала в оккупированный Россией Крым.

"Звание "чмоня недели" получает бывшая "золотая рыбка" Яна Клочкова. Оказывается, пловчиха вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму. Свою страницу в Instagram Яна закрыла, о войне молчит и за почти полтора года она ни слова не сказала о полномасштабном вторжении", – сообщил ведущий Слава Демин.

Более того, как заметил шоумен, пловчиха продолжает вести свою страницу в российской соцсети ВКонтакте. А вот Instagram, который запрещен в РФ, Клочкова "забросила" еще в июле 2021 года.

