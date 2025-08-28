'Подаю на Тараса Тополю в суд': Безуглая разразилась угрозами и новыми обвинениями против лидера АНТИТЕЛ

Народный депутат Марьяна Безуглая снова обострила публичный конфликт с фронтменом группы АНТИТЕЛА Тарасом Тополей. В новом заявлении она обвинила музыканта в мошенничестве и пригрозила судебным иском.

Политик также поставила под сомнение его службу в рядах Вооруженных сил Украины, сравнив его с другими фигурами, которых считает "пристроенными". Ее эмоциональный пост с новыми претензиями появился на фоне судебной тяжбы, которую инициировал сам Тополя после предыдущих обвинений.

"Подаю на Тараса Тополю в суд за мошенничество, это раз. Второе: готовлю запрос, где и как он проходил службу, и нет ли там такого же случая, как у Шабунина с "командировками". Уверена, что есть. Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим ОП", – заявила Безуглая.

Она назвала музыканта "посредственным певцом, который "порешал", и сравнила его с бывшим главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем (попал в скандал с закупкой техники для ВСУ по завышенным ценам). По словам депутата, такие люди считают, что имеют "абсолютную крышу". Безуглая также пригрозила, что "карма" обязательно настигнет и Тополю, как это, по ее мнению, произошло с другими публичными деятелями.

"Жаль только, что руководство государства таких подпускает, ведь они марают его своей слизью и показывают неразборчивость связей", – со злобой добавила она.

Реакция Тополи: дело переходит в суд

26 августа стало известно, что Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую. Он требует опровержения распространенной ею информации, которая, по его словам, является клеветой и подрывает его репутацию как военнослужащего и общественного деятеля.

"Я делюсь этим впервые – мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", – рассказал артист в интервью OBOZ.UA.

Он также объяснил ситуацию с деньгами, которые собирались ранее якобы на помощь самой Безуглой. По словам музыканта, депутат отказалась от диагностики и лечения, поэтому средства решили направить на другие цели – поддержку детей погибших воинов из 130-го батальона.

"Мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды. В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно – поддержка детей погибших побратимов из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как это было заявлено при сборе", – отметил Тополя.

Как возник конфликт

Публичный скандал между Безуглой и Тополей разгорелся еще в июне. Тогда музыкант опубликовал в соцсетях фотографии своей квартиры, разрушенной во время российского обстрела. Зато депутат отреагировала неожиданно резко: она заявила, что это якобы "карма" за его "фейковую службу" в армии.

Эти слова вызвали волну критики в адрес Безуглой, ведь Тополя с первых месяцев полномасштабной войны мобилизовался и служил в 130-м батальоне территориальной обороны ВСУ. В ответ на оскорбления артист организовал символический сбор средств "на психиатрическую помощь" для депутата, что лишь усилило противостояние между ними.

Ранее Тарас Тополя рассказывал OBOZ.UA, как восстанавливает разрушенную квартиру без помощи государства. Музыкант вместе с женой Еленой и детьми временно оставил жилье, а ремонт и восстановление начал самостоятельно.

