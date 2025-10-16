'Почему не песня 'Люблю Россию?' Скандальная певица с позицией 'какая разница' подала заявку на Нацотбор и отгребла по полной

Скандальная украинская певица Екатерина Еременко, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Dakooka, нарвалась на критику в сети. Исполнительница, которая после 2014 года не отказалась от выступлений в РФ, сообщила, что подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение 2026, чем совсем не порадовала общественность.

Видео дня

В сети припомнили "грехи" артистки с позицией "какая разница", более того, совсем не оценили ее конкурсный трек. О желании представить Украину на международной арене она сообщила на личной странице в TikTok.

Подать заявку на Нацотбор Dakooka решила с композицией "Мене кохай". Интересно, что певица проигнорировала главное правило отечественного конкурса – присылать трек, который ранее нигде не был обнародован, ведь просто перевела свою русскоязычную работу "Люби меня".

"Аплодирую себе за то, что отправила эту песню на Нацотбор на Евровидение", – отметила артистка в ролике.

Однако у пользователей сети ее поступок отнюдь не вызвал положительных эмоций. Украинцы начали отмечать, что Dakooka пытается усидеть "на двух стульях", а некоторые даже отправили ее на "Интервидение" – российский "аналог" международного песенного конкурса.

"Человек, который выпустил трек в 2024 году с группой из России, не имеет права на хоть какое-то место в украинском медиапространстве. Пусть поет в РФ".

"Так Россия же не участвует в Евровидении. Куда ты?".

"Ну такое. Старая песня, переведенная с русского на украинский. Для Евровидения это довольно слабая песня".

"На "Интервидение" можешь поехать".

"Почему не песня "Люблю Россию?"

Что известно о позиции Dakooka

Довольно неоднозначная позиция исполнительницы оставляла "темные пятна" на ее репутации еще несколько лет назад. Так, например, осенью 2017-го Dakooka приняла решение отменить свой концерт во Львове, ведь его угрожали сорвать местные активисты. Они выяснили, что в июле того же года артистка давала концерт в Москве, поэтому не хотели видеть ее на сцене родного города.

"Я не хочу поддаваться шантажу или подвергать вас опасности. Прежде всего я остаюсь певицей, поэтому хочу делиться с вами своей музыкой. Пока я, к сожалению, не смогу выступить в вашем городе. Всем благодарна за поддержку, всех люблю. Надеюсь, скоро мы сможем встретиться, и верю, что музыка должна быть вне рамок и границ", – сообщила тогда певица.

Однако Dakooka не долго грустила из-за отмены концерта в Украине, ведь меньше чем через месяцы похвасталась гастролями в России. Ее тур охватывал 10 городов в стране-агрессоре, в частности Москву и Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что за такую деятельность исполнительница "поплатилась" в 2022 году. Тогда она одержала победу на премии YUNA в номинации "Другой формат", однако попала в громкий скандал, ведь сторонники мероприятия вспомнили ее выступления в РФ после 2014-го.

"Мы все проверим, после того будем общаться с компанией Deloitte и будет принято решение. Если по регламенту она нарушила, то конечно, она не имеет права ее (награду. – Ред.) получить", – говорил соучредитель премии Павел Шилько.

А вот в 2024 году Dakooka записала совместную композицию с российской группой "Аигел". Несмотря на то, что солистка коллектива Айгель Гайсина имеет татарские корни и якобы придерживается "антивоенной" позиции, продолжает называть себя "частью русской культуры".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Maruv, которая стала корпоративной певицей, придумала циничную причину не выступать в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!