Побрил бороду, но оставил усы: скандальный Влад Яма неожиданно сменил имидж. Фото до и после
Украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны сбежал за границу, решил поэкспериментировать с внешним видом. 43-летний танцовщик не отказался от своей "фирменной" лысины, однако полностью сбрил бороду. Усы же он не трогал.
Новый имидж он "выгулял" на фестивале независимого искусства Burning Man, который ежегодно проходит в США. Кадрами с мероприятия хореограф и его жена, Лилия Яма, делились на своих Instagram-страницах.
Пока украинцы борются за независимость Родины, Влад Яма развлекается на художественных мероприятиях. Во время фестиваля он выходил в люди в довольно нестандартных образах. Так, например, судя по фото в соцсетях супругов, в один день танцовщик одел светлые брюки и полупрозрачный свитер.
Позже хореограф предпочел более эпатажный лук, который подчеркивал его обновленный имидж. Он одел майку в сетку, объемную обувь и шубу. Довершить лук хореограф решил очками, которые оставил на лбу.
Стоит заметить, что ранее Влад Яма почти не менял свое амплуа. Во времена работы на украинском телевидении, а затем и выезда в США, хореограф избавлялся от всех волос на голове, но отращивал бороду. У танцовщика не было слишком длинной щетины, но все же полностью побритым он почти никогда не показывался.
Критика в сторону Влада Ямы
После начала большой войны танцовщик неоднократно попадал в немилость украинцев. Так, например, недавно появилось видео, где Влад Яма играет DJ-сет в Нью-Йорке на фоне Статуи Свободы. Хореограф наслаждался вечером, а все присутствующие радостно танцевали под музыку. Однако подписчики активно спрашивали, почему он покинул родную страну.
Одним из самых резких стал комментарий от аккаунта, принадлежащего интернет-магазину детских термоковриков: "Без возвращения в Украину". На такие слова Влад Яма язвительно ответил: "Забыл спросить у ковриков".
Ранее хореограф стал диджеем на вечеринке в Чикаго, где среди гостей было немало россиян. Ведущий проводил мероприятие на языке страны-агрессора, а за музыку отвечал Влад Яма.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что жену Влада Ямы захейтили из-за странных джинсов с пятнами и фото с отдыха.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!